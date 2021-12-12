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15:08 12.12.2021

В Алматы установлен закладной камень на месте будущего памятника «Желтоксан»

Фото: акимат Алматы
В рамках 30-летия Независимости в Турксибском районе мегаполиса в парке «Желтоксан» состоялась торжественная церемония закладки памятного камня, сообщает Zakon.kz.   

В мероприятии вместе с представителями желтоксановских объединений, общественными деятелями, поэтами и писателями принял участие заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров.

Обращаясь к участникам церемонии, он отметил, что закладка камня в основание будущего монумента проходит ровно через год после открытия парка «Желтоксан» и в год 35-летия декабрьских событий.

акимат

Фото: акимат Алматы

Заместитель акима Алматы напомнил слова Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева о том, что мы достигли Независимости, о которой мечтали эти молодые люди. Проявленный ими героизм не должен забываться. 30 лет назад народ сделал выбор в пользу свободы и независимости.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости популяризации подвига участников этих событий, подавленных тоталитарной системой.

Год назад мы приступили к подготовке празднования 30-летия Независимости. Место и название парка «Желтоксан» были определены вместе с представителями желтоксановских объединений. Акимом Алматы Бакытжаном Сагинтаевым принято соответствующее решение об установке монумента. Уверен, этот день станет важной страницей в истории нашего города. Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров

По его словам, открытие парка, установка в будущем памятника — это не только дань памяти героям Желтоксана, но и увековечение их подвига, назидание будущим поколениям.

акимат

Фото: акимат Алматы

Парк «Желтоксан» станет одним из самых больших – работа по его благоустройству продолжается. Раньше это был заброшенный сквер, а теперь горожане, посещая новое общественное пространство, будут знакомиться с историей нашего народа.Ержан Бабакумаров

В настоящее время объявлен конкурс на разработку эскизов памятника «Желтоксан».

В парке в этот день также развернут музей под открытым небом. На экспозициях представлены герои декабрьских событий, исторические документы, а также фотоматериалы, повествующие об участниках событий декабря 1986 года.

памятник

Фото: акимат Алматы

Принявший участие в торжественной церемонии установки закладного камня председатель Союза писателей Казахстана Улыкбек Есдаулет напомнил, что в прошлом году на этом месте состоялось открытие парка «Желтоксан».

Закладка камня стала логичным продолжением работы акимата Алматы по увековечению подвига желтоксановцев. В декабре 1986 года произошло историческое событие, пошатнувшее советский режим. К сожалению, тоталитарная система сломала судьбы молодых ребят и девчат, вышедших на площадь. В истории Казахстана их подвиг останется героическим и вместе с тем трагическим событием. Поэтому сегодняшняя закладка камня и в будущем открытие памятника имеют особое значение для воспитания подрастающего поколения и станут данью уважения всем желтоксановцам.Улыкбек Есдаулет

Участники церемонии посадили деревья на территории парка «Желтоксан». Планируется озеленять эту территорию и в дальнейшем. В завершении для приглашенных участников декабрьских событий подготовили концерт с участием звезд эстрады, исполнивших патриотические песни.

памятник

Фото: акимат Алматы

Дана Тургынбай
30 лет Независимости Казахстана Бабакумаров Ержан Сагинтаев Бакытжан Алматы
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