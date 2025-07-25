#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+36°
$
541.93
636.71
6.83
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+36°
$
541.93
636.71
6.83
Общество

В Степногорске началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 12 млрд тенге

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 18:20 Фото: пресс-служба АО "АК Алтыналмас"
В городе Степногорске Акмолинской области состоялась торжественная церемония закладки первого камня нового физкультурно-оздоровительного комплекса.

Новый центр возводят на средства золотодобывающей компании "Алтыналмас" по инициативе акционеров группы компаний и поддержке Председателя Совета директоров Владимира Джуманбаева. Проект реализуется совместно с акиматом Акмолинской области, передает пресс-служба АО "АК Алтыналмас".

Будущий комплекс обещает стать современным спортивным центром, доступным для всех категорий населения. Он будет включать: тренажерный зал с 40 единицами современного оборудования; бассейн на 30 человек, включая шесть специально оборудованных мест для маломобильных граждан; универсальный игровой зал для баскетбола и волейбола с трибунами на 320 зрителей; специализированные залы для бокса, борьбы, гимнастики и настольного тенниса.

Фото: пресс-служба АО "АК Алтыналмас"

Кроме того, комплекс станет центром проведения крупных спортивных мероприятий, турниров и соревнований, что укрепит статус города Степногорск на спортивной карте страны.

Вокруг комплекса будут обустроены просторные парковки, зеленые зоны, скамейки и спортивные площадки, что сделает его не только центром спорта, но и комфортным местом для отдыха. Общая площадь объекта составит около 6 тысяч кв. м. Завершить проект планируют в следующем году.

"Многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс – не просто здание. Это инвестиция в здоровье будущих поколений, в развитие региона и формирование сильного, активного общества. Благодаря совместным усилиям государства и бизнеса мы создаем спортивный центр, который станет важной частью жизни города", – отметил председатель правления АО "АК Алтыналмас" Баламир Маханов.

Фото: пресс-служба АО "АК Алтыналмас"

Спортивный объект станет частью государственных инициатив по развитию массового спорта и формированию культуры здорового образа жизни, озвученных президентом страны.

Золотодобывающая компания работает в пяти регионах Казахстана – в Жамбылской, Карагандинской, Абайской, Павлодарской и Акмолинской областях. Как социально ответственная компания, она ежегодно направляет средства на проекты, которые улучшают жизнь в шахтерских городах и поселках. Такие проекты не только улучшают повседневные условия, но и помогают формировать устойчивые сообщества: привлекает квалифицированных специалистов, мотивирует молодежь оставаться и развиваться в родных городах, укрепляет связь между бизнесом и обществом.

Фото: пресс-служба АО "АК Алтыналмас"

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Степногорске – один из таких вкладов в будущее региона. Напомним, что ранее при поддержке золотодобывающей компании был проведен ремонт фасада ясли-сада в поселке Жолымбет. В городе Степногорск открыт Центр раннего вмешательства для детей с особыми потребностями, современная научно-техническая лаборатория Altynаlmas MetLab, оснащенная таким уникальным металлургическим оборудованием как на реальном производстве, а также заработал обновленный зал смешанных единоборств, рассчитанный на 35 спортсменов.

Все объекты, построенные в рамках социальных инициатив компании, передаются государству безвозмездно. "Алтыналмас" продолжает запуск новых проектов, часть которых уже на стадии реализации.

Фото: пресс-служба АО "АК Алтыналмас"

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Сильные дожди, град и жара надвигаются почти на весь Казахстан
Общество
18:09, Сегодня
Сильные дожди, град и жара надвигаются почти на весь Казахстан
Казахстанец стал миллиардером с помощью автокредитов и скрылся в Египте
Общество
17:24, Сегодня
Казахстанец стал миллиардером с помощью автокредитов и скрылся в Египте
В Павлодарской области обучают ИИ распознавать болезни пшеницы с помощью гиперспектральных технологий
Общество
17:23, Сегодня
В Павлодарской области обучают ИИ распознавать болезни пшеницы с помощью гиперспектральных технологий
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: