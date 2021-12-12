Туман, гололед и сильные осадки ожидаются в Казахстане в понедельник

С прохождением фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидается снег, на юге и юго-востоке осадки (дождь, снег), в горных районах юга – сильные осадки, лишь на западе и севере РК – погода без осадков. РГП «Казгидромет»

Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе, востоке, центре РК с низовой метелью.

На севере, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед, на севере области – усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, в горных, предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, на юго-западе области, в горных районах ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Карагандинской области ожидаются низовая метель, туман, гололед.

На севере Восточно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, туман, на юго-западе области – усиление ветра 15-20 м/с.

В центре, юге Кызылординской области ожидаются туман, гололед, на севере области – усиление ветра 15-20 м/с.

На юге Костанайской области ожидается низовая метель, на севере области – туман, ночью на юге области – усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Павлодарской области ожидается усиление ветра 18 м/с с низовой метелью.

На севере Актюбинской области ожидается туман, на юго-востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра 15-20 м/с.