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Сильные осадки, туман и гололед ожидаются в Казахстане

Сильные осадки, туман и гололед ожидаются в Казахстане Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды по территории Казахстана на 26 декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части территории республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут осадки (снег, дождь), днем на юго-западе – дождь, на северо-западе ожидается сильный снег, юге, юго-востоке – сильные осадки (дождь, снег).

"По Казахстану прогнозируются туман, гололед, метель, порывистый ветер", – говорится в сообщении.

В Костанайской, на севере, западе, юге Северо-Казахстанской, на юго-западе Жамбылской, днем на севере, западе, в центре Акмолинской областей ожидается ветер, временами до 30 м/с и более.

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О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 26-28 декабря 2023 года, можете узнать по ссылке.

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