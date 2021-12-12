Казахстанец стал чемпионом мира по паратхэквондо

Как пишет портал «Мой город», спортсмен выступил в весе 80 кг. Первым его соперником был спортсмен из Турции, над которым Мукашев одержал уверенную победу. В финале казахстанец встретился с паратхэквондистом из России и победил его со счетам 41:39.

В управлении физической культуры и спорта ЗКО отметили, что Мукашев седьмой год выступает на международных аренах, его лучшим результатом было пятое место. В этом году спортсмен одержал победу в первенствах Азии, Европы, в спартакиадах Казахстана, и вот теперь его копилка пополнилась четвертой золотой медалью.

Малик Мукашев является членом республиканской сборной по паратхэквондо, старшим тренером Бурлинского района среди людей с ограниченными возможностями по разным видам спорта. К этим званиям теперь добавилось и новое — мастер спорта международного класса, присвоенное приказом комитета по спорту и физической культуре МКС РК.