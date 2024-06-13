Казахстанец стал чемпионом мира по шахматам

Казыбек Ногербек завоевал золотую медаль на чемпионате мира среди шахматистов до 20 лет, который 13 июня завершился в Дели (Индия), сообщает Zakon.kz.

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Как отметила пресс-служба Дирекции развития спорта министерства туризма и спорта РК, казахстанец набрал 8,5 очков после 11 туров по классическим шахматам.

"Сейчас Казыбек находится в рейтинге FIDE на 2501-месте. Напомним, два года назад Ногербек стал победителем чемпионате мира по рапиду и блицу среди игроков до 18 лет в Греции", – говорится в сообщении.

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