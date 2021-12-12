Замакима Атырауской области отправили под домашний арест

Судом приняты во внимание, что подозреваемая одинокая женщина, имеет постоянное место жительства в городе Атырау, от органов уголовного преследования не скрывалась, ранее не судима, одна воспитывает двоих малолетних детей, один из которых является инвалидом с детства, наличие на иждивении престарелой матери, пришел к выводу о необходимости избрания в отношении нее меры пресечения в виде домашнего ареста с установлением, предусмотренных процессуальным законодательством, ограничений. Пресс-служба специализированного следственного суда города Атырау

Ранее сообщалось о том, что задержана заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова. Ее подозревают в получении взятки в сумме 4,5 млн тг от руководителя ТОО за заключение договора госзакупок по изготовлению и установке памятника Абаю в городе Атырау на сумму 145 млн тг.

Подозреваемым по данному делу вместе с замакима проходит и руководитель управления культуры, архивов и документации Атырауской области Акылбек Рыскалиев.

Хаменова была назначена на пост замакима в марте 2020 года. Рыскалиев работает руководителем управления с июня 2020 года.