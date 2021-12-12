Два льва устроили побег из контейнера в сингапурском аэропорту

Как пишет Lenta.ru, животные прибыли на одном из самолетов. Но из какой страны и куда направлялись, пока неизвестно.

Отмечается, что один из беглых львов улегся на крыше контейнера. Отойти от него звери не могли из-за установленной рядом защитной сетки.

На помощь сотрудникам аэропорта пришла организация Mandai Wildlife Group, которая занимается сингапурскими зоопарками. Эксперты обездвижили львов при помощи дротиков с транквилизатором.

Беглецов доставят в карантинное учреждение.