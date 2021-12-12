23:20 12.12.2021
Два льва устроили побег из контейнера в сингапурском аэропорту
Фото: pixabay
В аэропорту Чанги львы выбрались из контейнера, в котором находилось семь их сородичей, передает Zakon.kz.
Как пишет Lenta.ru, животные прибыли на одном из самолетов. Но из какой страны и куда направлялись, пока неизвестно.
Отмечается, что один из беглых львов улегся на крыше контейнера. Отойти от него звери не могли из-за установленной рядом защитной сетки.
На помощь сотрудникам аэропорта пришла организация Mandai Wildlife Group, которая занимается сингапурскими зоопарками. Эксперты обездвижили львов при помощи дротиков с транквилизатором.
Беглецов доставят в карантинное учреждение.