Контейнер с радиоактивным веществом пропал в аэропорту в Испании

В аэропорту Мадрида объявили тревогу в связи с тем, что на территории пропал контейнер с радиоактивным веществом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета El Pais, 15 декабря Совет по ядерной безопасности Испании (CSN) отправил в авиагавань группу инспекторов. В контейнере был селен-75 – изотоп, который применяют, в том числе, при проведении рентгена.

Иностранные СМИ утверждают, что радиоактивное вещество находилось в защищенной транспортной упаковке и не представляло опасности для людей.

Ранее сообщалось, что аэропорт Алматы меняет тарифы на парковку.