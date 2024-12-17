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Мир

Контейнер с радиоактивным веществом пропал в аэропорту в Испании

контейнер с радиоактивным веществом пропал в аэропорту в Испании, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 23:05 Фото: wikipedia
В аэропорту Мадрида объявили тревогу в связи с тем, что на территории пропал контейнер с радиоактивным веществом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета El Pais, 15 декабря Совет по ядерной безопасности Испании (CSN) отправил в авиагавань группу инспекторов. В контейнере был селен-75 – изотоп, который применяют, в том числе, при проведении рентгена.

Иностранные СМИ утверждают, что радиоактивное вещество находилось в защищенной транспортной упаковке и не представляло опасности для людей.

Ранее сообщалось, что аэропорт Алматы меняет тарифы на парковку.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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