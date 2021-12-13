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Законодательство РК
09:55 13.12.2021

Серик Жарасбаев назначен вице-министром культуры и спорта РК

Фото: primeminister.kz
Назначен вице-министр культуры и спорта РК. Им стал Серик Жарасбаев, передает Zakon.kz.
Постановлением правительства Республики Казахстан Жарасбаев Серик Маратович назначен на должность вице-министра культуры и спорта Республики Казахстан.Пресс-служба премьер-министра РК

Серик Жарасбаев родился в 1984 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева, Российский международный олимпийский университет.

Специализация — физическая культура и спорт, государственное и местное управление, спортивное администрирование.

  • 2006-2007 годы работал тренером-преподавателем по боксу, инструктором-спортсменом детско-юношеской спортивной школы в Петропавловске.

  • 2007-2010 — главный специалист, начальник учебно-спортивного отдела Управления туризма, физической культуры и спорта Северо-Казахстанской области.

  • 2011-2012 годы работал экспертом, главным экспертом Управления научно-методического обеспечения, инновационной технологии и образования Комитета спорта Министерства туризма и спорта РК; заместителем начальника Управления туризма, физической культуры СКО.

  • 2012-2014 годы занимал должности начальника Управления летних видов спорта Департамента спорта высших достижений и спортивного резерва Агентства РК по делам спорта и физической культуры, директора Департамента спорта высших достижений и спортивного резерва Агентства по делам спорта и физической культуры.

  • 2014-2018 годы работал заместителем председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

  • 2018-2019 годы занимал должность председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

  • 2019-2021 годы — заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

  • С апреля 2021 года и по настоящее время — первый вице-президент РОО «Казахстанская федерация керлинга, напольного керлинга и петанга».

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