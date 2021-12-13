Серик Жарасбаев назначен вице-министром культуры и спорта РК

2012-2014 годы занимал должности начальника Управления летних видов спорта Департамента спорта высших достижений и спортивного резерва Агентства РК по делам спорта и физической культуры, директора Департамента спорта высших достижений и спортивного резерва Агентства по делам спорта и физической культуры.

С апреля 2021 года и по настоящее время — первый вице-президент РОО «Казахстанская федерация керлинга, напольного керлинга и петанга».