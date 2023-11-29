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Законодательство РК

Серик Жарасбаев получил должность в правительстве

Серик Жарасбаев получил должность в правительстве Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства РК Серик Жарасбаев назначен вице-министром туризма и спорта, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 ноября 2023 года рассказали в пресс-службе правительства.

Серик Жарасбаев родился в 1984 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева, Российский международный олимпийский университет.

В разные годы работал тренером-преподавателем по боксу, инструктором ДЮСШ Петропавловска, главным специалистом, начальником отдела управления физической культуры и спорта СКО.

В 2011-2012 годы – эксперт, главный эксперт управления научно-методического обеспечения, инновационной технологии и образования Комитета спорта МКС РК. 2012-2014 годы – начальник управления, директор департамента спорта высших достижений и спортивного резерва департамента Агентства РК по делам спорта и физической культуры. В 2014-2018 годы – заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

В 2018-2019 годы – председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК. В 2019-2021 годы – заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК. В 2021 году – первый вице-президент РОО "Казахстанская федерация керлинга, напольного керлинга и петанга". С 2021-2023 годы занимал должность вице-министра культуры и спорта РК.

С 2023 года по настоящее время – директор РГКП "Центр олимпийской подготовки "Алматы".

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