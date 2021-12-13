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10:25 13.12.2021

Бокс, тяжелая атлетика и пятиборье не вошли в программу ОИ-2028

Фото: olympics.com
МОК огласил список из 28 видов спорта для включения в программу соревнований Олимпийских игры 2028 года, которые пройдут в американском Лос-Анджелесе, сообщает Zakon.kz.

Об этом передает официальный сайт Международного олимпийского комитета.

Вопрос включения в программу бокса, тяжелой атлетики и современного пятиборья пока остается открытым и будет рассмотрен на исполкоме МОК через два года.

Чтобы войти в список программы Олимпиады-2028, международным федерациям вышеуказанных видов спорта нужно доказать МОК, что они решили свои проблемы.

Руководство AIBA должно урегулировать проблему с финансовой прозрачностью и вопросами судейства. Международная федерация тяжелой атлетики должна обеспечить надежность и независимость своей антидопинговой программы.

Пятиборцам предложено рассмотреть формат проведения соревнований и повысить привлекательность вида спорта среди молодежи и широкой публики.

Олимпиада в Лос-Анджелесе пройдет с 21 июля по 6 августа 2028 года.

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