Бокс, тяжелая атлетика и пятиборье не вошли в программу ОИ-2028

Об этом передает официальный сайт Международного олимпийского комитета.

Вопрос включения в программу бокса, тяжелой атлетики и современного пятиборья пока остается открытым и будет рассмотрен на исполкоме МОК через два года.

Чтобы войти в список программы Олимпиады-2028, международным федерациям вышеуказанных видов спорта нужно доказать МОК, что они решили свои проблемы.

Руководство AIBA должно урегулировать проблему с финансовой прозрачностью и вопросами судейства. Международная федерация тяжелой атлетики должна обеспечить надежность и независимость своей антидопинговой программы.

Пятиборцам предложено рассмотреть формат проведения соревнований и повысить привлекательность вида спорта среди молодежи и широкой публики.