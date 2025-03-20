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Спорт

Головкин сделал заявление после решения МОК о включении бокса в программу Олимпиады-2028

Головкин сделал заявление после решения МОК о включении бокса в программу Олимпиады-2028, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 16:27 Фото: Instagram/gggboxing
Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана и председатель комиссии World Boxing Геннадий Головкин прокомментировал решение МОК о включении бокса в программу Олимпийских игр 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что сегодня, 20 марта 2025 года, в Греции состоялась сессия Международного олимпийского комитета, на которой было принято решение о включении бокса в программу ОИ-2028.

"Бой выигран – бокс остается олимпийским! Спасибо всем, кто сделал это возможным. Лос-Анджелес-2028, мы идем!" – написал Геннадий Головкин в Instagram в четверг.

Поклонники порадовались вместе с Головкиным и назвали его воином:

  • "GGG реально воин".
  • "Герой бокса! Геннадий Головкин, спасибо".
  • "GGG продолжает сбивать их с ног даже за пределами ринга".

За сохранение бокса в программе Олимпийских игр 42-летнего казахстанца также поблагодарил глава МОК Томас Бах:

"В то же время я хотел бы поздравить World Boxing, новую федерацию, и здесь с нами Борис Ван дер Ворст, президент, и Геннадий Головкин, председатель Олимпийской комиссии World Boxing, олимпийский призер, многократный чемпион мира и президент Национального олимпийского комитета Казахстана. Добро пожаловать, господа, поздравляем, и мы с нетерпением ждем великолепного боксерского турнира в Лос-Анджелесе".

Ранее мы писали, что Томасу Баху присвоен пожизненный статус почетного главы МОК. Указ вступит в силу после окончания его срока полномочий во главе организации. Выборы нового президента Международного олимпийского комитета пройдут 20 марта, и он заступит на свою должность 24 июня.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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