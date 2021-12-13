Итоги чемпионатов Казахстана среди мужчин и женщин по классическим шахматам — 2021
21-летний международный гроссмейстер Денис Махнев из Павлодара – обладатель первого места и золотой медали в мужском турнире. Второе место завоевал международный мастер Жандос Агманов (Нур-Султан), на третьем месте расположился международный гроссмейстер Муртас Кажгалеев (Уральск).
Фото: пресс-служба Казахстанской федерации шахмат
Первое место и золотую медаль в турнире среди женщин завоевала 16-летняя столичная шахматистка, женский международный мастер Меруерт Камалиденова.
В этом году Меруерт показала высокий результат на командном Чемпионате мира среди женщин, проходившем в городе Ситжес, и на Всемирной шахматной онлайн-олимпиаде, где в обоих случаях команда вошла в топ-8 сильнейших команд мира.
«Серебро» в женском турнире у 15-летней Ксении Балабаевой (Алматы), бронзовый призер турнира — женский международный гроссмейстер Гулисхан Нахбаева (Шымкент).
Фото: пресс-служба Казахстанской Федерации шахмат
По окончании чемпионата состоялась торжественная церемония награждения, в которой приняли участие первый вице-президент Казахстанской федерации шахмат Руслан Искаков, вице-президент Казахстанской федерации шахмат Марат Есенов и главный тренер сборных Республики Казахстан Павел Коцур.
В этом году впервые чемпионаты собрали очень молодой состав участников, где самой юной шахматистке всего 11 лет. Среди игроков были члены сборных Казахстана, победители отборочных турниров, а также приглашенные шахматисты со всех регионов страны. Чемпионаты прошли в напряженной борьбе, победители были определены лишь по итогам последнего тура. Хочу выразить признательность и отдельную благодарность генеральному спонсору чемпионатов АО «Банк развития Казахстана» и первому заместителю председателя правления АО «Администрация МФЦА» Айтекенову Кайрату Медыбаевичу за оказанное содействие в организации и проведении чемпионатов.Исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат, международный гроссмейстер Ануар Исмагамбетов
Организаторы соревнования — Казахстанская федерация шахмат совместно с Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан и Управлением спорта города Нур-Султана.
Фото: пресс-служба Казахстанской федерации шахмат
Генеральный спонсор чемпионатов – АО «Банк развития Казахстана»
Генеральный партнер федерации – АО «ФНБ «Самрук-Казына»
Финансовый партнер федерации – Корпоративный «Фонд поддержки индустрии туризма и спорта»
Партнер федерации — Международный финансовый центр «Астана»
Партнер федерации — АО «Баян Сулу»
Партнер федерации — АО «Группа компаний «Аллюр»
Партнер федерации — ТОО «СарыаркаАвтоПром».