В Алматы завершился чемпионат Казахстана по шахматам среди юниоров: подведены итоги

Сегодня, 27 января 2025 года, завершился один из самых крупных шахматных турниров года – чемпионат Казахстана среди юниоров.

Соревнования прошли в Алматы и собрали 948 участников из всех областей и городов республиканского значения. Турнир охватил семь возрастных категорий – от самых юных участников до 18 лет.

Партнерами турнира выступили инвестиционная компания Freedom Broker и корпоративный фонд "Freedom Шапағат". Игры проходили в трех форматах: классические шахматы, рапид и блиц. Последний день чемпионата завершился зрелищным блиц-турниром, где и определились абсолютные чемпионы. Этот престижный титул завоевали Макар Чернышов (до шести лет), Данис Куандыкулы (до 12 лет), Жансая Шолпанбек (девочки до 12 лет) и Елназ Калиахмет, которая показала выдающиеся результаты в двух возрастных категориях.

Фото: Казахстанская федерация шахмат

Особой интригой турнира стала неожиданная победа Дармена Даурена в блице среди юношей до 14 лет. На старте соревнований он занимал лишь 14-ю позицию, но сумел обойти более титулованных соперников, включая чемпионов мира и других призеров.

Фото: Казахстанская федерация шахмат

Лидером неофициального командного зачета стала команда из Астаны, завоевавшая 17 золотых медалей. Весомый вклад в общий успех внесли шахматисты из Алматы, Мангистауской и Павлодарской областей, а также Туркестана.

Фото: Казахстанская федерация шахмат

"Этот чемпионат в очередной раз доказал, что Казахстан невероятно богат талантливыми, целеустремленными и умными ребятами. Наша задача – помочь реализовать весь этот потенциал, создать условия и поддержать их. Пусть завершившийся турнир станет началом удивительного и очень интересного пути в мире шахмат для сотен детей, а добытые победы – ступенями к новым вершинам!" – отметил президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов.

Победители классических шахмат получили право представлять Казахстан на Кубке мира в июне в Батуми, а также на чемпионатах мира в категориях до 12 и до 18 лет, которые состоятся в октябре в Албании. Вице-чемпионы отправятся на первенство Азии. Его весной примет Таиланд.

Фото: Казахстанская федерация шахмат

Чемпионат стал важной вехой для казахстанских шахмат. Итоги турнира подтверждают, что у страны есть все шансы укрепить свои позиции на международной арене. Теперь юные таланты начнут готовиться к новым соревнованиям, которые откроют им двери в мир большого спорта.