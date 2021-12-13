Аскар Мамин переизбран президентом Казахстанской федерации хоккея

Рассмотрены отчет президента КФХ о работе за 2016-2021 годы, устав и положение, штатная структура федерации, проведены выборы органов управления и контроля. Единогласным решением участников конференции Аскар Мамин был переизбран на пост президента Казахстанской федерации хоккея.

В своем выступлении Аскар Мамин отметил, что в мировом рейтинге среди мужчин команда Казахстана поднялась с 19-го на 13-е место. За это время казахстанские сборные команды приняли участие в 19 чемпионатах мира, Зимних Азиатских играх, двух Зимних Всемирных Универсиадах, отборочных олимпийских турнирах и завоевали 14 комплектов медалей.

Президент КФХ отметил высокие темпы развития хоккейных лиг, в т. ч. молодежной, женской и любительской, рост конкуренции за чемпионский титул и Кубок Республики Казахстан.

Усиливающаяся положительная динамика отмечается в развитии детско-юношеского хоккея. В республике функционирует 30 хоккейных школ, в которых работает 269 тренеров. Увеличивается количество команд, игр. По сравнению с прошлым периодом количество занимающихся хоккеем детей возросло на 32%, до более 7,3 тыс. человек.

На фоне значительного роста интереса к хоккею ведется системная работа по дальнейшему наращиванию доступности и качества спортивной инфраструктуры. В стране открылись новые современные ледовые дворцы мирового уровня. На сегодня в РК насчитывается 34 крытых ледовых арены и модуля. В ближайшее время запланировано открытие ледового модуля в Павлодаре и ледовой арены в Костанае.

В январе 2022 года запланирован запуск первого блока республиканской программы подготовки хоккеистов Jas Nomad и проекта Salem Hokei, целью которого является привлечение детей в спорт. К настоящему времени разработаны сайт, мобильное приложение, приобретена экипировка и инвентарь, которые будут переданы хоккейным школам, участвующим в проекте «Хоккей выходного дня».

В предстоящий период федерация усилит работу по развитию хоккея в регионах, выстраиванию полноценной клубной системы подготовки хоккеистов от ДЮСШ до молодежного и профессионального хоккея, расширению географии женского хоккея, содействию в открытии новых хоккейных школ в регионах, молодежных хоккейных клубов в Кызылорде, Шымкенте, Атырау и Актау, профессионального клуба в Уральске.