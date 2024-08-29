Казахстанская федерация хоккея представила новую эмблему сборной Казахстана

Казахстанская федерация хоккея показала новую эмблему сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

⠀По информации НОК РК, новая эмблема состоит из композиции клюшек, которые символизируют золотого беркута.

Фото: НОК РК

На пересечении элементов клюшки образуют шанырак, определяющий национальную идентичность команды.

Фото: НОК РК

Беркут, шанырак и клюшки, совмещенные в единой эмблеме демонстрируют национальный дух в сочетании с хоккейным движением.

Ранее министр спорта сообщил, что хочет вернуть в Казахстан тренеров, которые приносят олимпийские медали другой стране.

