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Казахстанская федерация хоккея представила новую эмблему сборной Казахстана

Новая форма спортсменов, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 05:36 Фото: НОК РК
Казахстанская федерация хоккея показала новую эмблему сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

⠀По информации НОК РК, новая эмблема состоит из композиции клюшек, которые символизируют золотого беркута.

Новая форма спортсменов, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 05:36

Фото: НОК РК

На пересечении элементов клюшки образуют шанырак, определяющий национальную идентичность команды.

Новая форма спортсменов, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 05:36

Фото: НОК РК

Беркут, шанырак и клюшки, совмещенные в единой эмблеме демонстрируют национальный дух в сочетании с хоккейным движением.

Ранее министр спорта сообщил, что хочет вернуть в Казахстан тренеров, которые приносят олимпийские медали другой стране.

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