Депутаты Мажилиса встретились с членами Клуба этножурналистов Алматы

В минувшую неделю состоялся визит депутатов Мажилиса Парламента РК в Дом дружбы в Алматы.

По словам депутата Мажилиса Ирины Смирновой, согласно данным последней переписи населения, более 30% жителей нашей страны составляет молодежь.

Они – ровесники независимости, росли вместе с ней. А мы, старшее поколение, своими глазами видели, какой путь прошел Казахстан за годы суверенитета. Все вызовы были приняты достойно. Нас миновала чаша тяжелых испытаний, мы прожили в мире. В то же время государство смогло обеспечить наличие признанных границ своей территории, у нас фактически нет спорных территорий. Страна стоит на том, чтобы поддерживать каждого человека. Пример тому – пандемия, когда наших студентов самолетами вывозили из Китая, Европы, других мест. Забирали и граждан других государств, чтобы обеспечить им безопасность. Депутат Мажилиса Ирина Смирнова

Ее коллега Анатолий Бойчин отметил наличие внешних и внутренних рисков, последние из которых касаются информационного пространства, затрагивающего «умы и души людей».

Недоброжелателей здесь достаточно, чтобы «раскачать» ситуацию изнутри. Наша с вами задача – посмотреть, что можно сделать, что требуется от нас как законодателей. Вопрос регулирования достаточно сложный: чем больше ставишь ограничений, тем выше интерес к поиску обходных путей. Депутат Мажилиса Парламента Анатолий Бойчин

С просьбой к приехавшим чиновникам обратился главный редактор корейской газеты «Коре ильбо» Константин Ким. Он подчеркнул, что своей 100-летней историей издание обязано в том числе поддержке государства, но посетовал на отношение к этноСМИ «по остаточному принципу».

Да, мы выходим, развиваемся внутри своих этносов, но нам хотелось бы выполнять не только внутридиаспоральные задачи, но и быть неотъемлемой частью всего медийного пространства Казахстана. К сожалению, нам уделяется не так много внимания. Сейчас с Кореей очень много встреч межправительственных – нам бы хотелось, чтобы наши журналисты в этом участвовали, чтобы нас приглашали. Нас не приглашают никуда. Даже проводился Евразийский медиафорум – ни одно этническое СМИ туда не приглашается. Константин Ким

Депутат Газиз Кулахметов пообещал ему направить соответствующий депутатский запрос.

Речь коллеги поддержала технический редактор немецкой газеты Deutschе Allgemeine Zeitung Вероника Лихобабина, она также отметила низкую вовлеченность этнических средств массовой информации в глобальные процессы, происходящие в государстве.

В ходе плодотворного обсуждения высокопоставленным гостям был задан вопрос о значении современного казахстанского патриотизма и факторах, из которых складывается любовь к родине.

В ответ Анатолий Бойчин поделился с журналистами непростой историей своей семьи. Как выяснилось, бабушку народного избранника с пятью детьми депортировали из западной Украины в феврале 1944 года. В Казахстан ее привезли в вагоне для скота.