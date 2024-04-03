Аким Мангистау встретился с Генеральным секретарем ТЮРКСОЙ Султаном Раевым

В ходе встречи, прошедшей 2 апреля в акимате Мангистау, стороны подчеркнули важность проделанной работы между Казахстаном и ТЮРКСОЙ за последние годы.

Особое внимание было уделено дальнейшему сотрудничеству в организации мероприятий в 2025 году, когда город Актау примет статус культурной столицы тюркского мира.

Об этом сообщила пресс-служба акимата Мангистауской области.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Глава региона Нурлан Ногаев встретился с Генеральным секретарем ТЮРКСОЙ Султаном Раевым. Аким города Актау Улугбек Тналиев ознакомил участников встречи с предварительным планом проведения мероприятий на 2025 год.

В течение года страны-участницы будут проводить разнообразные мероприятия, собираясь на берегу Каспийского моря, с целью укрепления дружбы и сотрудничества.

"На 40-м заседании государств-членов Международной организации по развитию тюркской культуры и искусства ТЮРКСОЙ, прошедшем в Шуше (Азербайджан), было принято важное решение о том, что Актау станет культурной столицей тюркского мира в 2025 году. Это значительное достижение, и мы уже активно готовимся к проведению разнообразных культурных и спортивных мероприятий. Так, в Актау планируются концерты классической и народной музыки, выставки фотографий и картин, фестивали театральных трупп, музыкальных и танцевальных коллективов, а также других представителей искусства тюркского мира. Мы также планируем провести международные творческие мастер-классы, творческие встречи, соревнования по национальным видам спорта и многое другое. Наша цель – показать миру богатство культурного наследия тюркоязычных стран и продемонстрировать дружбу и солидарность между нашими народами. Это уникальная возможность для Актау получить новый импульс развития туризма и предпринимательства, а для стран-участниц – посетить наш живописный регион и увидеть его своими глазами. У нас много интересного и удивительного, и мы гордимся тем, что можем поделиться этим с миром", – сказал Улугбек Тналиев.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев подчеркнул, что выбор Актау в качестве столицы тюркского мира не случаен, поскольку регион известен своими сакральными и историческими местами.

"Мангистау – уникальный и живописный регион, славящийся своими святыми местами. Ранее культурными столицами тюркского мира в Казахстане были Астана и Туркестан. Я уверен, что в Актау это событие будет проведено с достоинством. Мировому сообществу будет интересно увидеть, что такое тюркские традиции и что объединяет наши братские народы. Наша задача – сохранить и популяризировать общую тюркскую культуру во всем мире", – сказал Султан Раев.

Аким Мангистау Нурлан Ногаев подчеркнул, что для региона это большая честь принимать гостей и организовывать мероприятия такого высокого уровня.

"Это событие не ограничивается городским уровнем – это мероприятие мирового масштаба, которое дает нам возможность представить себя в качестве тюркоязычных стран на мировой арене. Мы готовы встретить и показать всю гостеприимность и культурное наследие наших предков, внести свой вклад в укрепление связей и взаимопонимания между нашими народами", – отметил Нурлан Ногаев.

Международная организация ТЮРКСОЙ, которую называют ЮНЕСКО тюркского мира, была основана в 1993 году в результате соглашения министров культуры Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Турецкой Республики.

ТЮРКСОЙ объединяет тюркские страны и регионы с целью сотрудничества для сохранения, развития и передачи будущим поколениям общих материальных и культурных памятников тюркских народов.