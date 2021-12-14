Один погиб, трое пострадали в ДТП на трассе Уральск – Атырау

Как сообщили порталу «Мой город » в областном ДЧС, в 13:00 на 122 км трассы Уральск – Атырау (на территории Акжайыкского района) произошло ДТП. В результате аварии погиб мужчина и еще трое пострадали.

Пострадавшие доставлены в центральную больницу Акжайыкского района. У 21-летнего мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и ушиб таза. Госпитализирован в хирургическое отделение. 34-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки. У 45-летнего пострадавшего диагностирована политравма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом правого бедра со смещением, закрытый перелом седалищной кости таза, закрытый перелом ребер, компрессионный перелом тела четвертого грудного позвонка, травматический шок. Пресс-служба ДЧС ЗКО

В департаменте полиции региона уточнили, что в результате столкновения Volkswagen и Mitsubishi погиб 42-летний водитель второго авто.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Начато досудебное расследование по ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения». Пресс-служба ДП ЗКО