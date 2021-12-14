Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
07:46 14.12.2021

Один погиб, трое пострадали в ДТП на трассе Уральск – Атырау

ЗКО, трасса, авария, погибшие Фото: Zakon.kz
Столкновение двух авто в Западно-Казахстанской области произошло 13 декабря, передает Zakon.kz.

Как сообщили порталу «Мой город » в областном ДЧС, в 13:00 на 122 км трассы Уральск – Атырау (на территории Акжайыкского района) произошло ДТП. В результате аварии погиб мужчина и еще трое пострадали.

Пострадавшие доставлены в центральную больницу Акжайыкского района. У 21-летнего мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и ушиб таза. Госпитализирован в хирургическое отделение. 34-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки. У 45-летнего пострадавшего диагностирована политравма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом правого бедра со смещением, закрытый перелом седалищной кости таза, закрытый перелом ребер, компрессионный перелом тела четвертого грудного позвонка, травматический шок.Пресс-служба ДЧС ЗКО

В департаменте полиции региона уточнили, что в результате столкновения Volkswagen и Mitsubishi погиб 42-летний водитель второго авто.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Начато досудебное расследование по ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения».Пресс-служба ДП ЗКО

Новость по теме

Смертельное ДТП в ЗКО – полицейского арестовали

Динара Халдарова
Атырау Западно-Казахстанская область Уральск
Похолодание ожидается в Казахстане в ближайшие три дня
13.12.2021
Доллар подешевел на торгах
13.12.2021
В «Самрук-Қазына» подвели итоги форума HSE Days
13.12.2021
Карагайлинская фабрика: промышленная и социальная опора региона
13.12.2021
Накануне Дня Независимости в Нур-Султане пройдет праздничный салют
13.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости