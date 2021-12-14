08:23 14.12.2021
Минздрав обновил данные по смертности от коронавируса и пневмонии
Фото: Zakon.kz
В Минздраве Казахстана предоставили информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране на 14 декабря, передает Zakon.kz.
Согласно данным Минздрава, за сутки от COVID-19 скончались 12 человек, от коронавирусной пневмонии – три.
Фото: Минздрав РК
Лечение от КВИ продолжают получать 20 858 человек (18 099+ и 2759 КВИ-), из них в стационарах – 3974, на амбулаторном уровне – 16 884.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 321;
в состоянии крайней степени тяжести – 82;
на аппарате ИВЛ – 62.
397 новых случаев COVID-19 выявили в Казахстане за сутки
Новость по теме