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08:23 14.12.2021

Минздрав обновил данные по смертности от коронавируса и пневмонии

статистика, коронавирус Фото: Zakon.kz
В Минздраве Казахстана предоставили информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране на 14 декабря, передает Zakon.kz.

Согласно данным Минздрава, за сутки от COVID-19 скончались 12 человек, от коронавирусной пневмонии – три.

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Фото: Минздрав РК

Лечение от КВИ продолжают получать 20 858 человек (18 099+ и 2759 КВИ-), из них в стационарах – 3974, на амбулаторном уровне – 16 884.

  • Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 321;

  • в состоянии крайней степени тяжести – 82;

  • на аппарате ИВЛ – 62.

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