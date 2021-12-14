Минздрав обновил данные по смертности от коронавируса и пневмонии

Согласно данным Минздрава, за сутки от COVID-19 скончались 12 человек, от коронавирусной пневмонии – три.

Фото: Минздрав РК

Лечение от КВИ продолжают получать 20 858 человек (18 099+ и 2759 КВИ-), из них в стационарах – 3974, на амбулаторном уровне – 16 884.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 321;

в состоянии крайней степени тяжести – 82;

на аппарате ИВЛ – 62.