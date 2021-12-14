Изменились правила аттестации судебных экспертов
В частности, в новой редакции изложены стандарты госуслуг:
«Присвоение квалификации судебного эксперта»;
«Присвоение квалификации на право производства определенного вида судебно-медицинской, судебно-психиатрической и судебно-наркологической экспертиз»;
«Аттестация судебных экспертов»;
«Аттестация судебно-медицинских, судебно-психиатрических, судебно-наркологических экспертов».
Общий срок оказания государственных услуг составляет семь рабочих дней.
Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания госуслуги. Заслушивание проводится не позднее двух рабочих дней со дня уведомления.
По результатам заслушивания специалист допускается к сдаче квалификационного экзамена либо направляется мотивированный отказ в оказании государственной услуги.
На 4-й рабочий день проводятся экзамены в два этапа – на казахском или русском языках по выбору тестируемого:
компьютерное тестирование 100 вопросов: по уголовно-процессуальному праву (20 вопросов); гражданско-процессуальному праву (20 вопросов); криминалистике (20 вопросов); административному праву (20 вопросов); закону (20 вопросов) для судебной, судебно-медицинской, судебно-наркологической, судебно-психиатрической специальностей;
проверка знаний по экзаменационным билетам по определенному виду судебной экспертизы включает в себя три вопроса.
Экзаменационные билеты формируются на основе тем программы квалификационной подготовки эксперта.
Время тестирования составляет 90 минут.
В ходе сдачи экзаменов не допускается использование вспомогательных документов (справочная, специальная литература), средств связи, каких-либо записей на электронном носителе.
Аудитория тестирования обеспечивается системой аудио- и видеонаблюдения.
Полный текст изменений можно посмотреть здесь.
Приказ вводится в действие с 9 февраля 2021 года.