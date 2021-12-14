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Законодательство РК
09:46 14.12.2021

Изменились правила аттестации судебных экспертов

правила, аттестация, суд Фото: pixabay
Министр юстиции РК приказом от 6 декабря 2021 года внес изменения в правила аттестации и приема экзаменов у судебных экспертов, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложены стандарты госуслуг:

  • «Присвоение квалификации судебного эксперта»;

  • «Присвоение квалификации на право производства определенного вида судебно-медицинской, судебно-психиатрической и судебно-наркологической экспертиз»;

  • «Аттестация судебных экспертов»;

  • «Аттестация судебно-медицинских, судебно-психиатрических, судебно-наркологических экспертов».

Общий срок оказания государственных услуг составляет семь рабочих дней.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания госуслуги. Заслушивание проводится не позднее двух рабочих дней со дня уведомления.

По результатам заслушивания специалист допускается к сдаче квалификационного экзамена либо направляется мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

На 4-й рабочий день проводятся экзамены в два этапа на казахском или русском языках по выбору тестируемого:

  1. компьютерное тестирование 100 вопросов: по уголовно-процессуальному праву (20 вопросов); гражданско-процессуальному праву (20 вопросов); криминалистике (20 вопросов); административному праву (20 вопросов); закону (20 вопросов) для судебной, судебно-медицинской, судебно-наркологической, судебно-психиатрической специальностей;

  2. проверка знаний по экзаменационным билетам по определенному виду судебной экспертизы включает в себя три вопроса.

Экзаменационные билеты формируются на основе тем программы квалификационной подготовки эксперта.

Время тестирования составляет 90 минут.

В ходе сдачи экзаменов не допускается использование вспомогательных документов (справочная, специальная литература), средств связи, каких-либо записей на электронном носителе.

Аудитория тестирования обеспечивается системой аудио- и видеонаблюдения.

Полный текст изменений можно посмотреть здесь.

Приказ вводится в действие с 9 февраля 2021 года.

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