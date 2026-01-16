#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
510.95
594.49
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
510.95
594.49
6.5
Право

Процедура аттестации судебных экспертов изменится в Казахстане

Анализ, анализы, больница, поликлиника, врач, врачи, доктор, доктора, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 09:57 Фото: Zakon.kz
Министерство юстиции подготовило приказ, которым вносятся изменения в процедуру аттестации и присвоение квалификации судебного эксперта, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматриваются изменения и уточнения в Правила приема экзаменов для присвоения квалификации судебного эксперта и Правила аттестации судебных экспертов.

Изменения направлены на повышение актуальности требований, устранение неточностей и приведение положений в соответствие с действующей практикой.

В Минюсте пояснили, что принятие проекта направлено на:

  • утверждение новых Правил проведения аттестации судебных экспертов и присвоение квалификации судебного эксперта, учитывающих результаты реализации пилотного проекта;
  • нормативное закрепление автоматизированного второго этапа аттестации;
  • определение порядка проведения аттестации в целом, включая этапы, формы и условия ее прохождения;
  • установление требований к информационной системе (порталу), используемой при проведении аттестации;
  • устранение правовых пробелов и противоречий между действующими нормативными правовыми актами; обеспечение прозрачности, объективности и единообразия аттестационных процедур.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 января.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Что изменилось в процедуре аттестации адвокатов, ЧСИ, нотариусов и патентных поверенных
15:07, 21 ноября 2023
Что изменилось в процедуре аттестации адвокатов, ЧСИ, нотариусов и патентных поверенных
Адвокаты, нотариусы, ЧСИ и судебные эксперты будут сдавать аттестацию в автоматизированном режиме
14:53, 31 мая 2023
Адвокаты, нотариусы, ЧСИ и судебные эксперты будут сдавать аттестацию в автоматизированном режиме
В Казахстане изменили требования к защите свидетельства о рождении
11:28, 28 августа 2024
В Казахстане изменили требования к защите свидетельства о рождении
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: