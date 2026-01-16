Процедура аттестации судебных экспертов изменится в Казахстане

Министерство юстиции подготовило приказ, которым вносятся изменения в процедуру аттестации и присвоение квалификации судебного эксперта, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматриваются изменения и уточнения в Правила приема экзаменов для присвоения квалификации судебного эксперта и Правила аттестации судебных экспертов.

Изменения направлены на повышение актуальности требований, устранение неточностей и приведение положений в соответствие с действующей практикой.

В Минюсте пояснили, что принятие проекта направлено на:

утверждение новых Правил проведения аттестации судебных экспертов и присвоение квалификации судебного эксперта, учитывающих результаты реализации пилотного проекта;

нормативное закрепление автоматизированного второго этапа аттестации;

определение порядка проведения аттестации в целом, включая этапы, формы и условия ее прохождения;

установление требований к информационной системе (порталу), используемой при проведении аттестации;

устранение правовых пробелов и противоречий между действующими нормативными правовыми актами; обеспечение прозрачности, объективности и единообразия аттестационных процедур.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 января.