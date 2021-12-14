Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:22 14.12.2021

Около 13 млн тенге выплатила СК «Евразия» за угнанный автомобиль

угон, безопасность, возмещение Фото: Пресс-служба АО «Страховая компания «Евразия»
Приобретая новый автомобиль в кредит, покупатели всегда сталкиваются с дополнительной статьей расходов: в банке их ставят в известность, что сделка состоится при оформлении договора КАСКО.

Позицию кредитной организации легко понять. Банкирам нужны гарантии того, что должник вернет заемные средства, даже если автомобиль будет похищен или уничтожен.

Так, СК «Евразия» выплатила кредит после угона автомобиля марки Toyota Camry 70.

Пока владельцы новых автомобилей погашают кредит, с их транспортным средством может произойти множество неприятностей, и они будут вынуждены делать дорогостоящий ремонт после ДТП или иного происшествия. На это могут уйти все свободные финансы, и на платежи по кредиту попросту не останется средств.

В подобных ситуациях наличие КАСКО выгодно обеим сторонам: кредитор не переживает за платежеспособность должника, а владельцу авто не приходится платить неподъемные суммы после каждого происшествия с машиной — теперь это бремя ложится на страховую компанию.

Так произошло с одним из клиентов СК «Евразия». В апреле 2019 года житель Актобе приобрел в кредит автомобиль марки Toyota Camry 70. В июле этого же года машину похитили со стоянки отеля в Алматы. В результате СК «Евразия», рассмотрев и признав страховой случай в рамках договора, осуществила выплату банку в размере 12,8 млн тг.

По словам экспертов, хищения авто – достаточно частое явление, поэтому владельцы незастрахованных машин постоянно подвергаются высоким финансовым рискам. СК «Евразия» разработала удобный продукт — SmartCASCO. Аккуратные водители с большим стажем, а также автовладельцы, которые не часто пользуются машиной, могут сэкономить на добровольном страховании, самостоятельно выбрав необходимые опции на нашем сайте. Полис SmartCASCO позволяет подбирать объем страхового покрытия и определять стоимость страхования. Можно выбрать покрытие рисков хищения или противоправных действий третьих лиц. Причем расчет делается в считанные секунды с помощью калькулятора на сайте Eurasia36.kz. Такой вид полиса поможет вам обрести уверенность и спокойствие за свой автомобиль.Директор департамента PR и рекламы Алина Тойганбаева

Лицензия на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли «Общее страхование» № 2.1.6. от 26 февраля 2019 года, выдана Национальным банком РК.

Анастасия Московчук
Казахстан
Карагайлинская фабрика: промышленная и социальная опора региона
13.12.2021
В «Самрук-Қазына» подвели итоги форума HSE Days
13.12.2021
Накануне Дня Независимости в Нур-Султане пройдет праздничный салют
13.12.2021
В Таразе открыли набережную
13.12.2021
Жанат Самат: Выжженная мусорками земля видна из космоса
13.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости