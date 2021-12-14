Около 13 млн тенге выплатила СК «Евразия» за угнанный автомобиль

Позицию кредитной организации легко понять. Банкирам нужны гарантии того, что должник вернет заемные средства, даже если автомобиль будет похищен или уничтожен.

Так, СК «Евразия» выплатила кредит после угона автомобиля марки Toyota Camry 70.

Пока владельцы новых автомобилей погашают кредит, с их транспортным средством может произойти множество неприятностей, и они будут вынуждены делать дорогостоящий ремонт после ДТП или иного происшествия. На это могут уйти все свободные финансы, и на платежи по кредиту попросту не останется средств.

В подобных ситуациях наличие КАСКО выгодно обеим сторонам: кредитор не переживает за платежеспособность должника, а владельцу авто не приходится платить неподъемные суммы после каждого происшествия с машиной — теперь это бремя ложится на страховую компанию.

Так произошло с одним из клиентов СК «Евразия». В апреле 2019 года житель Актобе приобрел в кредит автомобиль марки Toyota Camry 70. В июле этого же года машину похитили со стоянки отеля в Алматы. В результате СК «Евразия», рассмотрев и признав страховой случай в рамках договора, осуществила выплату банку в размере 12,8 млн тг.

По словам экспертов, хищения авто – достаточно частое явление, поэтому владельцы незастрахованных машин постоянно подвергаются высоким финансовым рискам. СК «Евразия» разработала удобный продукт — SmartCASCO. Аккуратные водители с большим стажем, а также автовладельцы, которые не часто пользуются машиной, могут сэкономить на добровольном страховании, самостоятельно выбрав необходимые опции на нашем сайте. Полис SmartCASCO позволяет подбирать объем страхового покрытия и определять стоимость страхования. Можно выбрать покрытие рисков хищения или противоправных действий третьих лиц. Причем расчет делается в считанные секунды с помощью калькулятора на сайте Eurasia36.kz. Такой вид полиса поможет вам обрести уверенность и спокойствие за свой автомобиль. Директор департамента PR и рекламы Алина Тойганбаева

Лицензия на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли «Общее страхование» № 2.1.6. от 26 февраля 2019 года, выдана Национальным банком РК.