В каких случаях назначаются налоговые проверки в отношении третьих лиц

Обращения и жалобы от налогоплательщиков в части назначения налоговых проверок в отношении третьих лиц являются одной из наболевших тем.

Основания и виды налоговых проверок

Основанием проведения налоговых проверок могут служить только статья 114 Предпринимательского кодекса и статья 145 Налогового Кодекса.

Основных видов проверок два – по особому порядку на основе риска и внеплановые.

Список оснований налоговых проверок большой, в каждом из вышеназванных кодексов – по двенадцать пунктов.

Наиболее часто при работе с обращениями и жалобами встречаются следующие основания:

по налоговому заявлению или по жалобе самого налогоплательщика (прекращение деятельности);

на основании решения уполномоченного органа (на основании приказа) и судебного органа;

в случае неисполнения уведомлений об устранении выявленных нарушений по результатам камерального контроля;

требование или представление прокуратуры;

постановления, предусмотренные УПК.

Мы провели анализ поступающих жалоб и обращений, где налогоплательщики приводят свои аргументы и доводы для назначения налоговых проверок, где есть такие слова и термины, как «возможно», «предполагаю», «думаю», «якобы», «считаю», «я это видел», «это происходило при мне» и так далее. Такие слова не могут служить основанием для назначения налоговой проверки.

Как известно, с 1 января 2020 года по 1 января 2023 года проверки, профилактический контроль и надзор с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства, прекращены.

В основной своей массе в жалобах идут договорные правовые отношения, когда с какой-то стороны были нарушены условия договора. Как известно, все договорно-правовые отношения в соответствии с Гражданским кодексом, регулируются судом.

Одним из условий договора является то, что все споры и разногласия, возникшие в результате этого договора, решаются совместно. В случае если эти споры и разногласия не могут решиться по договоренности, они решаются в судебных органах.

В жалобах налогоплательщиков содержится очень много споров и разногласий, касающихся договорных отношений, то есть нарушения договорных условий. Это, возможно, невыплата алиментов, споры, касающиеся вложения в финансовые пирамиды и так далее. Это те обращения, которые не относятся к системе департаментов государственных доходов. Поэтому одной из задач налоговых органов является обеспечение полноты и своевременности поступления налогов и платежей в бюджет.

С учетом статьи 94 Налогового кодекса хочу отметить, что если все приведенные доводы и документы найдут свое подтверждение и выявятся нарушения, то Налоговый кодекс дает право налогоплательщику самостоятельно их устранить путем предоставления дополнительной декларации.

Если налогоплательщик на выставленные уведомления в результате камерального контроля отреагировал положительно и представил дополнительную декларацию, то на этом к нему вопросов больше нет. Но если он не устраняет нарушения, то только в этом случае мы можем назначить налоговую проверку и только в отношении субъектов среднего и крупного предпринимательства и только в рамках исковой давности.

Когда налогоплательщики пишут обращения и жалобы, в конце всегда просят предоставить им результаты налоговой проверки, ознакомить их. Но существует статья 30 НК о налоговой тайне, которая гласит, что сведения о налогоплательщике (налоговом агенте), являющиеся налоговой тайной, не могут быть представлены налоговыми органами другому лицу без письменного разрешения налогоплательщика, если иное не установлено настоящей статьей. Поэтому мы можем представить информацию только о том, что налоговая проверка назначена, завершена и что имеются расхождения. Не более того.

Советы налогоплательщикам

Перед тем, как писать обращение или жалобу в отношении третьих лиц касательно назначения налоговых проверок, департамент государственных доходов рекомендует получить консультацию в колл-центрах, на сайте ДГД города Алматы, или в органах госдоходов.

После того, как вы соберете необходимые документы и факты о неуплате налогов, вы также можете обратиться в орган госдоходов и вам скажут, как правильно писать обращение.