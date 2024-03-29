Как проводятся тематические налоговые проверки

Комитет государственных доходов приказом от 15 марта 2024 года внес дополнения в Методические рекомендации по проведению налоговых проверок, которыми регламентированы особенности проведения тематических налоговых проверок, сообщает Zakon.kz.

В Методические рекомендации добавили новую главу 15-1, которая устанавливает особенности проведения тематических налоговых проверок по вопросам, указанным в пп. 3-1), 3-2), 9) п.1 ст.142 Налогового кодекса.

Тематические налоговые проверки проводятся:

по определению налогового обязательства по взаиморасчетам с налогоплательщиком, в отношении которого проводится досудебное расследование по факту совершения действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров;

по определению налогового обязательства по взаиморасчетам с налогоплательщиком, в отношении которого налоговым органом применены ограничения, предусмотренные статьей 120-1 Налогового кодекса; (речь идет об ограничении выписки электронных счетов-фактур в информационной системе электронных счетов-фактур);

по подтверждению наличия нарушений, указанных в уведомлении налоговых органов об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом и Методическими рекомендациями.

Для назначения тематических проверок по перечисленным выше вопросам Департамент налогового администрирования (ДНА) до 10 числа месяца, следующего за месяцем получения сведений:

определяет список покупателей: налогоплательщика, в отношении которого проводится досудебное расследование по факту совершения действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров;

по взаиморасчетам с налогоплательщиком, в отношении которого налоговым органом применены ограничения, предусмотренные статьей 120-1 Налогового кодекса; формирует перечень налогоплательщиков, по которым необходимо провести налоговую проверку.

В целях назначения тематических проверок по подтверждению наличия нарушений, указанных в уведомлении налоговых органов об устранении нарушений по результатам камерального контроля, территориальные органы государственных доходов ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором завершены сроки добровольного исполнения уведомления камерального контроля, проводят анализ представленных пояснений либо дополнительных деклараций, на предмет их достоверности и обоснованности, по результатам которого присваивается статус "нарушение устранено" или "нарушение не устранено".

После чего ДНА до 20 числа каждого месяца на основе рейтинга налогоплательщиков в соответствии с количеством баллов, присвоенных в порядке убывания по критериям приоритетности, формирует и направляет список налогоплательщиков в ДГД для назначения тематических проверок (размещает его в папке FTР-КГД, отдельно для каждого региона с обеспечением режима ограниченного доступа).

После получения списка налогоплательщиков, подлежащих налоговой проверке, территориальные органы государственных доходов проводят заслушивание в порядке и сроки, предусмотренные статьями 73-75 АППК.

По итогам административной процедуры и в случае самостоятельного неустранения налогоплательщиком нарушений территориальные органы государственных доходов направляют в КГД обоснованный запрос о назначении проверки по фактам и обстоятельствам, свидетельствующим о нарушении законодательств РК, который рассматривается профильным структурным подразделением КГД.

Если имеются основания для проведения налоговой проверки, КГД выносит и направляет в территориальные органы государственных доходов приказ о назначении внеплановой тематической налоговой проверки. В свою очередь территориальный орган государственных доходов в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения приказа КГД, назначает проверку.

Приказ введен в действие с 15 марта 2024 года.