15:25 14.12.2021
Нужно положить конец пандемии COVID-19 в 2022 году — ВОЗ
Фото: pexels
Нам нужно положить конец пандемии коронавирусной инфекции в 2022 году. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове, передает Zakon.kz.
Соответствующее заявление эксперта ВОЗ цитирует ТАСС.
Нам нужно положить конец этой пандемии. Нам необходимо сократить заражения до низкого уровня, избежать тяжелых заболеваний с помощью вакцинации и обеспечить своевременное лечение. 2022 год должен стать годом, когда мы это сделаем.Мария ван Керкхове
Она отметила, что не может предсказать, когда завершится пандемия.
Я думаю, что это в наших руках. Но я считаю, что мы делаем недостаточно, чтобы приблизиться к концу.Мария ван Керкхове
Также эксперт ВОЗ прокомментировала появление «омикрон-штамма».
Если он легче передается и появляется большее число случаев, либо из-за вновь инфицированных, либо из-за выявления инфекции среди тех, кто уже вакцинирован, это большее число случаев перерастет в большее количество госпитализаций.Мария ван Керкхове
А большее количество госпитализаций, как отметила она, «в и без того перегруженной системе приведет к большему количеству смертей».
Так что это нехорошо.Мария ван Керкхове
Она подчеркнула, что правительствам стран нужно начать действовать в связи с появлением «омикрон-штамма».
Я думаю, что мы сталкиваемся с цунами инфекций в мире, как из-за «дельта-штамма», так и из-за «омикрона». Я повторяю правительствам: не ждите, чтобы начать действовать. И я не имею в виду изоляцию.Мария ван Керкхове
Эксперт ВОЗ напомнила о необходимости использовать маски, обеспечить удаленную работу, ограничить контакты с другими людьми, избегать собраний и подготовить больницы.
Появление «омикрон-штамма» не означает, что вакцины станут бесполезными. Это лишь означает, может быть, что они не защищают так, как это было с «дельта-штаммом».Мария ван Керкхове
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