Нужно положить конец пандемии COVID-19 в 2022 году — ВОЗ

Соответствующее заявление эксперта ВОЗ цитирует ТАСС.

Нам нужно положить конец этой пандемии. Нам необходимо сократить заражения до низкого уровня, избежать тяжелых заболеваний с помощью вакцинации и обеспечить своевременное лечение. 2022 год должен стать годом, когда мы это сделаем. Мария ван Керкхове

Она отметила, что не может предсказать, когда завершится пандемия.

Я думаю, что это в наших руках. Но я считаю, что мы делаем недостаточно, чтобы приблизиться к концу. Мария ван Керкхове

Также эксперт ВОЗ прокомментировала появление «омикрон-штамма».

Если он легче передается и появляется большее число случаев, либо из-за вновь инфицированных, либо из-за выявления инфекции среди тех, кто уже вакцинирован, это большее число случаев перерастет в большее количество госпитализаций. Мария ван Керкхове

А большее количество госпитализаций, как отметила она, «в и без того перегруженной системе приведет к большему количеству смертей».

Так что это нехорошо. Мария ван Керкхове

Она подчеркнула, что правительствам стран нужно начать действовать в связи с появлением «омикрон-штамма».

Я думаю, что мы сталкиваемся с цунами инфекций в мире, как из-за «дельта-штамма», так и из-за «омикрона». Я повторяю правительствам: не ждите, чтобы начать действовать. И я не имею в виду изоляцию. Мария ван Керкхове

Эксперт ВОЗ напомнила о необходимости использовать маски, обеспечить удаленную работу, ограничить контакты с другими людьми, избегать собраний и подготовить больницы.

Появление «омикрон-штамма» не означает, что вакцины станут бесполезными. Это лишь означает, может быть, что они не защищают так, как это было с «дельта-штаммом». Мария ван Керкхове

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