Президенту представили отчет о социально-экономическом развитии страны

Как отмечается на сайте Акорды, Касым-Жомарту Токаеву представили отчет о социально-экономическом развитии страны за 11 месяцев текущего года, мерах по обеспечению продовольственной безопасности, борьбе с инфляцией, санитарно-эпидемиологической обстановке.

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Президент был проинформирован о состоянии внешнеторгового оборота страны за январь – октябрь текущего года. По данным премьер-министра, объем внешней торговли составил 82,2 млрд долларов, что на 14,1% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Он также сообщил о повышении объема экспорта на 23,5% – до 49,1 млрд долларов. При этом экспорт обработанных товаров вырос на 24,4%. Положительный торговый баланс достиг 16 млрд долларов. Официальный сайт Акорды

Как сообщил Аскар Мамин, экономика Казахстана успешно адаптировалась к условиям пандемии и демонстрирует уверенные темпы роста. По итогам 11 месяцев ВВП увеличился на 3,8%.

Главе государства доложили о работе по обеспечению продовольственной безопасности, стабилизации цен на социально значимые продукты питания и реализации Комплекса мер антиинфляционного реагирования.

Наряду с этим Касым-Жомарта Токаева проинформировали о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, в том числе о темпах вакцинации населения. Официальный сайт Акорды

Аскар Мамин также рассказал о реализации мер, направленных на наращивание притока внешних и внутренних инвестиций, усиление потенциала малого и среднего бизнеса, обеспечение регионального развития, дальнейшую диверсификацию структуры экономики за счет роста обрабатывающего сектора.