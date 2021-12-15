Денис Кривошеев: Казахстан был, есть и будет моей Родиной

- Денис Геннадьевич, насколько я знаю, это уже не первая награда, которую вы получили из рук президента…

- Да, ровно два года назад я получил свою самую дорогую награду – Почетную грамоту президента Республики Казахстан, подписанную Касым-Жомартом Токаевым. А вчера в Акорде глава государства лично вручил мне медаль «Шапағат». Я благодарен президенту за оказанную мне высокую честь получить награду от него лично, за возможность пожать его руку и выразить слова благодарности всем казахстанцам, которые были и есть в моей жизни.

- Что для вас значит Казахстан?

- Вы знаете, когда мне задают такие вопросы, я теряюсь и не знаю даже, что сказать.

Как для человека, который здесь родился, Казахстан есть, был и будет моей Родиной. Все, что у меня было, все, что я имею, все, чему научился, произошло на казахской земле. Здесь живут моя мама и близкие мне люди, моя семья, здесь похоронены мои предки – три поколения. Здесь были взлеты и падения.

- Откуда вы родом?

- Из Петропавловска. Почти двадцать лет назад я переехал в Алматы и просто работал. Не один. Поэтому искренне считаю, что награда, которую вручил мне глава государства, моя лишь на десять процентов, остальное принадлежит тем, с кем все это время я работал. А это десятки команд и сотни людей.

- Кого бы сегодня вы хотели назвать персонально?

- Назвать всех не получится, их очень много. Еще раз подчеркну, все это время рядом со мной были люди – казахстанцы! Тысячи замечательных людей! Те, кто повлиял на мою жизнь! Это их медаль.

Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, что для меня значит Казахстан.

Казахстан – уникальная страна, страна больших возможностей. И это без пафоса. Здесь, если у тебя есть стремление, желание жить и работать, имеются все условия и возможности. Безусловно, есть и сложности, но где их нет.

Буквально недавно руководитель республиканской специальной мониторинговой группы Антикоррупционной стратегии Рахим Ошакбаев делал цикл программ, посвященных 30-летию Независимости, и нужно было назвать десять вызовов и десять безусловных побед нашей страны.

В проекте участвовало множество экспертов, и они разбирали нашу новейшую историю, что называется, по косточкам, но все же главное достижение Казахстана – это 30 лет Независимости. И сейчас главная цель – сохранить эту независимость. Есть множество серьезных задач и вызовов.

- Например?

- Например, создать монолитное общество без оппортунизма, популизма и агрессии. Общество реально равных возможностей. Для всех.

Нужно решить вопрос языка, открыть доступ к казахскому, создав национальную программу грамотности. Сегодня, изучая казахский язык серьезно и последовательно, я уже понимаю, что без такого глобального подхода не обойтись. Нужно культивировать знание английского и русского, так как они открывают доступ к знаниям.

- Сегодня, в канун праздника, казахстанцы пытаются заглянуть в будущее. Каким вы видите будущее страны?

- К сожалению, увидеть будущее страны, думаю, невозможно, ведь в современном мире, даже если ты все делаешь правильно, не все от тебя зависит. Пандемия это отчетливо показала.

Впереди очень сложные годы. Экономика подвергнется серьезным испытаниям в результате постковидного синдрома. И тут важны сплоченность народа, умение принимать вызовы, справляться с депрессией.

- Хорошо, поставим вопрос немного по-другому. Что значит любить Родину?