Димаш Кудайберген дал интервью перед своим 30-летием

Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген сообщил, что в честь своего 30-летия дал небольшое эксклюзивное интервью для турецкого телевидения, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в Instagram.

"Накануне моего большого сольного концерта в Стамбуле в честь 30-летия дал небольшое эксклюзивное интервью для турецкого телевидения. Полное интервью вы можете посмотреть на моем YouTube канале", - написал певец.





В интервью Димаш рассказывает, как начинал свою карьеру, как получил известность на Родине, после участия в "Жас канат", потом за рубежом, в частности в Китае после участия в проекте "I’m a Singer" и т.д.

Поклонники написали под видео слова поддержки и отметили, что с нетерпением ждут его большого концерта в Стамбуле.

Ранее, Димаш поделился с поклонниками клипом к своей новой песне. 26 апреля 2024 года, Димаш обратился к своим поклонникам. Причина – новая песня на английском языке. Артист рассказал, что его новая композиция Smoke теперь доступна на всех музыкальных платформах.

