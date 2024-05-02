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Димаш Кудайберген дал интервью перед своим 30-летием

Димаш Кудайберген дал интервью перед своим 30-летием, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 06:39 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген сообщил, что в честь своего 30-летия дал небольшое эксклюзивное интервью для турецкого телевидения, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в Instagram.

"Накануне моего большого сольного концерта в Стамбуле в честь 30-летия дал небольшое эксклюзивное интервью для турецкого телевидения. Полное интервью вы можете посмотреть на моем YouTube канале", - написал певец.


В интервью Димаш рассказывает, как начинал свою карьеру, как получил известность на Родине, после участия в "Жас канат", потом за рубежом, в частности в Китае после участия в проекте "I’m a Singer"  и т.д.

Поклонники написали под видео слова поддержки и отметили, что с нетерпением ждут его большого концерта в Стамбуле. 

Ранее, Димаш поделился с поклонниками клипом к своей новой песне. 26 апреля 2024 года, Димаш обратился к своим поклонникам. Причина – новая песня на английском языке. Артист рассказал, что его новая композиция Smoke теперь доступна на всех музыкальных платформах.

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