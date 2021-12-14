Акаев прилетел в Кыргызстан

Sputnik Кыргызстан пишет, что экс-президент прибыл в Бишкек сегодня утром, 14 декабря, вместе с сыном Илимом. Цель его визита – дача показаний по делу о Кумторе.

По словам близких, Акаев прилетел на родину по согласованию с ГКНБ на два-три дня.

Акаев даст показания по делу о Кумторе. В этот раз бывший президент не поедет в Кемин, он намерен ответить на все вопросы следствия. Близкие экс-президента Аскара Акаева

2 августа стало известно, что Акаева доставили в Кыргызстан для дачи показаний по делу о месторождении Кумтор. Это был его первый визит на родину после «Тюльпановой революции». Экс-президент несколько дней провел на родине, после чего вернулся в Москву.

Аскар Акаев был президентом Кыргызстана с 1991 по 2005 год. Он покинул должность в связи с тем, что в стране начались митинги за его отставку. С 2005 года он живет в России.

Кумтор – золоторудное месторождение, которое оказалось в центре скандала. В этом году в республике началась крупнейшая антикоррупционная кампания, в ходе которой был задержан ряд чиновников. В их числе есть экс-депутаты и премьер-министры. Их подозревают в коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке месторождения Кумтор.