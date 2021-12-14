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Законодательство РК
19:48 14.12.2021

Волонтеры помогли многодетным семьям в развозке продуктовых корзин в Алматы

развозка продуктов, помощь Фото: Пресс-служба волонтеров движения «Акселератор добра: Izgilik Elshisi»
В рамках благотворительной акции ко Дню Независимости РК при поддержке Управления социального благосостояния Алматы и благотворительного фонда «Халык» 10 и 13 декабря волонтеры национального движения «Акселератор добра: Izgilik Elshisi» оказали помощь нуждающимся, передает Zakon.kz.
Волонтерская деятельность является несомненно важным аспектом моей повседневной жизни. Я замечаю, что в процессе этой деятельности мое мировоззрение и ценности стали меняться в положительную сторону. Как студенту, мне важно не только иметь хорошую успеваемость в университете, но и делать что-то полезное для нашего общества. Именно благодаря волонтерской деятельности я могу участвовать в этом процессе и я горжусь тем, что являюсь волонтером движения «Акселератор добра: Izgilik Elshisi». Студент четвертого курса Института Сорбонна-Казахстан Әлхам Ешенқожаев

помощь

Фото: пресс-служба волонтерского движения «Акселератор добра: Izgilik Elshisi»

Старт волонтерскому движению «Акселератор добра: Izgilik Elshisi» был дан в стенах Института Сорбонна-Казахстан КазНПУ им. Абая в 2019 году. Основным направлением волонтерской деятельности движения стало оказание нуждающимся бесплатных юридических консультаций.

помощь

Фото: пресс-служба волонтерского движения «Акселератор добра: Izgilik Elshisi»

Волонтеры проводят активную работу среди населения по правовой пропаганде, уделяя большое внимание формированию антикоррупционной культуры среди населения. Юридические консультации проводятся на общественных площадках Almaty Adaldyq Аlańy и Antikor ortalyǵy Департамента Антикоррупционной службы по городу Алматы, где осуществляется прием граждан.

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Фото: пресс-служба волонтерского движения «Акселератор добра: Izgilik Elshisi»

Наша цель — воспитать поколение добропорядочных молодых людей со сформировавшимся правовым сознанием, следующих принципам честности, неподкупности и добросовестности. Именно благодаря молодежным организациям, например волонтерским, можно добиться многого и вырастить поколение честных и добропорядочных молодых людей, которые в последующем смогут принести много полезного для благополучия своей страны. Убеждена, что именно такие добросовестные молодые люди, которые систематически занимаются волонтерской деятельностью, оказывая помощь населению, причем бескорыстно и по зову сердца, достойны поступать на госслужбу и принимать решения на высшем уровне. Айнур Сабитова, руководитель Almaty Adaldyq Аlańy, руководитель волонтеров «Акселератор добра: Izgilik Elshisi»

Подобные благотворительные мероприятия проводятся волонтерами движения «Акселератор добра: Izgilik Elshisi» на постоянной основе.

Елена Беляева
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