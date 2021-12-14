В полиции прокомментировали смерть инспектора в ЗКО

«Мой город» сообщает, что 14 декабря в 7:30 трое мужчин охотились в 15 км от села Акжайык Теректинского района в Бударинском заповеднике.

Во время перезарядки оружия 44-летний мужчина по неосторожности произвел выстрел, в результате чего пуля попала в мужчину 1977 года рождения. Они своими силами доставили пострадавшего в больницу поселка Акжайык. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР и начато досудебное расследование по ст. 104 УК РК «Причинение смерти по неосторожности». Полиция ЗКО

Назначены соответствующие экспертизы, проводятся следственные действия.

В Министерстве экологии выразили соболезнования родным, близким и коллегам Серика Маженова.