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19:53 14.12.2021

В полиции прокомментировали смерть инспектора в ЗКО

инспектор, происшествие Фото: Facebook/Серик Маженов
В Западно-Казахстанской области во время охоты скончался руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Серик Маженов. В полиции рассказали подробности инцидента, передает Zakon.kz.

«Мой город» сообщает, что 14 декабря в 7:30 трое мужчин охотились в 15 км от села Акжайык Теректинского района в Бударинском заповеднике.

Во время перезарядки оружия 44-летний мужчина по неосторожности произвел выстрел, в результате чего пуля попала в мужчину 1977 года рождения. Они своими силами доставили пострадавшего в больницу поселка Акжайык. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР и начато досудебное расследование по ст. 104 УК РК «Причинение смерти по неосторожности». Полиция ЗКО

Назначены соответствующие экспертизы, проводятся следственные действия.

В Министерстве экологии выразили соболезнования родным, близким и коллегам Серика Маженова.

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