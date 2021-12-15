Австралийский школьник открыл новый вид пауков

Как сообщает gazeta.ru, специалист не смог объяснить что за вид паука снял ребенок. Тогда он отправил образец ученому и систематику пауков Фолькеру Фраменау, который и подтвердил открытие нового вида.

Членистоногие получили название Artoriopsis murphyi — в честь Мерфи. В декабре сотрудники Лонсестонского музея королевы Виктории провели официальную презентацию открытия школьника.

Сообщается, что открытый Мерфи вид относится к паукам-волкам. Они отличаются маленьким размером и питаются насекомыми, а для людей неопасны.