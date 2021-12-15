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01:47 15.12.2021

Австралийский школьник открыл новый вид пауков

членистоногое Фото: pixabay
11-летний Мерфи Уиддоусон вместе с родителями приехал на остров Дил в штате Тасмания, где и увидел незнакомого ему паука. Мальчик сфотографировал членистоногого на камеру, а потом связался с экспертом Джоном Дугласом, передает Zakon.kz.

Как сообщает gazeta.ru, специалист не смог объяснить что за вид паука снял ребенок. Тогда он отправил образец ученому и систематику пауков Фолькеру Фраменау, который и подтвердил открытие нового вида.

Членистоногие получили название Artoriopsis murphyi — в честь Мерфи. В декабре сотрудники Лонсестонского музея королевы Виктории провели официальную презентацию открытия школьника.

Сообщается, что открытый Мерфи вид относится к паукам-волкам. Они отличаются маленьким размером и питаются насекомыми, а для людей неопасны.

Елена Беляева
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