01:47 15.12.2021
Австралийский школьник открыл новый вид пауков
Фото: pixabay
11-летний Мерфи Уиддоусон вместе с родителями приехал на остров Дил в штате Тасмания, где и увидел незнакомого ему паука. Мальчик сфотографировал членистоногого на камеру, а потом связался с экспертом Джоном Дугласом, передает Zakon.kz.
Как сообщает gazeta.ru, специалист не смог объяснить что за вид паука снял ребенок. Тогда он отправил образец ученому и систематику пауков Фолькеру Фраменау, который и подтвердил открытие нового вида.
Членистоногие получили название Artoriopsis murphyi — в честь Мерфи. В декабре сотрудники Лонсестонского музея королевы Виктории провели официальную презентацию открытия школьника.
Сообщается, что открытый Мерфи вид относится к паукам-волкам. Они отличаются маленьким размером и питаются насекомыми, а для людей неопасны.