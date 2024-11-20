В западной части Кубы ученые открыли новый вид пауков-птицеедов, получивший название Trichopelma grande. Они отличаются от сородичей более крупными размерами и многочисленными длинными волосками на педипальпах, сообщает Zakon.kz.

Исследователи рассмотрели на брюшке этих пауков отчетливый рисунок из пятен и шести более темных и более светлых поперечных полос, разделенных по центру светлой полосой.

Фото: Самец Trichopelma grande / Journal of Natural History / David Ortiz

Верхняя часть тела Trichopelma grande покрыта густыми каштаново-коричневыми волосками по краям, в то время как центр остается гладким и безволосым, демонстрируя темно-коричневую поверхность.

Размер головы обнаруженного паука намного превосходит таковой у других известных видов в пределах рода.

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