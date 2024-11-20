Ученые открыли новый вид пауков-птицеедов
Исследователи рассмотрели на брюшке этих пауков отчетливый рисунок из пятен и шести более темных и более светлых поперечных полос, разделенных по центру светлой полосой.
Фото: Самец Trichopelma grande / Journal of Natural History / David Ortiz
Верхняя часть тела Trichopelma grande покрыта густыми каштаново-коричневыми волосками по краям, в то время как центр остается гладким и безволосым, демонстрируя темно-коричневую поверхность.
Размер головы обнаруженного паука намного превосходит таковой у других известных видов в пределах рода.
Ранее ученые из Принстонского университета, США, создали первую бессмертную
муху. Они оцифровали мозг сложного организма, который можно не только
изучать, но и воспроизводить.