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Ученые открыли новый вид пауков-птицеедов

Ученые открыли новый вид пауков-птицеедов, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 04:56 Фото: pixabay
В западной части Кубы ученые открыли новый вид пауков-птицеедов, получивший название Trichopelma grande. Они отличаются от сородичей более крупными размерами и многочисленными длинными волосками на педипальпах, сообщает Zakon.kz.

Исследователи рассмотрели на брюшке этих пауков отчетливый рисунок из пятен и шести более темных и более светлых поперечных полос, разделенных по центру светлой полосой.

Ученые открыли новый вид пауков-птицеедов, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 04:56

Фото: Самец Trichopelma grande / Journal of Natural History / David Ortiz

Верхняя часть тела Trichopelma grande покрыта густыми каштаново-коричневыми волосками по краям, в то время как центр остается гладким и безволосым, демонстрируя темно-коричневую поверхность.

Размер головы обнаруженного паука намного превосходит таковой у других известных видов в пределах рода.

Ранее ученые из Принстонского университета, США, создали первую бессмертную муху. Они оцифровали мозг сложного организма, который можно не только изучать, но и воспроизводить.

Аксинья Титова
2024 год Ученые Исследования
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