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Наука и технологии

Ученые открыли новый вид грибов, "зомбирующих" пауков

Ученые открыли новый вид грибов, управляющих пауками, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2025 08:18 Фото: pixabay
В Северной Ирландии обнаружили ранее неизвестный вид паразитических грибов, управляющих пауками. Заметили зараженных членистоногих случайно – во время съемок передачи BBC Winterwatch, сообщает Zakon.kz.

Результаты нового исследования представлены в журнале Fungal Systematics and Evolution. Ученые из Дании и Великобритании находились на старом пороховом складе, когда увидели свисающего с потолка маленького паука, покрытого странным налетом.

Спустившись в пещеры, съемочная группа нашла несколько "мумий" членистоногих, из которых торчали белые и бледно-желтые "стержни" (синнемы), усыпанные спорами гриба.

Фото: CABI

Речь идет о микроскопическом паразите из семейства Cordycipitaceae – той же группы грибов, которые ранее прославились "зомбированием" муравьев и других насекомых.

Новый вид, названный Gibellula attenboroughii в честь британского натуралиста Дэвида Аттенборо, поселился внутри пауков-кругопрядов (семейство Tetragnathidae) и постепенно проникал в ткани хозяев, заставляя их менять поведение.

После гибели хозяев на телах несчастных вырастали крошечные "стержни" со спорами гриба. Последние позволяют инфекции распространяться, оказавшись в движущихся воздушных потоках пещеры и "путешествуя" по ней, заражать новых жертв.

Ранее в Монголии обнаружили крупнейшие следы двуногого динозавра.

Аксинья Титова
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