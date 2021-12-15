Люди могут одновременно заражаться «омикроном» и «дельтой» - Pfizer

Такое заявление он, как пишет ТАСС, выступил в комитете по науке и технологиям Палаты общин парламента Великобритании.

Научные исследования в Южной Африке показывают, что люди, особенно с ослабленной иммунной системой, могут заражаться сразу двумя вирусами. Это возможно и сейчас, учитывая число случаев инфицирования, которое мы наблюдаем. Пол Бертон

Он подчеркнул, что одновременное заражение двумя штаммами может привести к появлению еще более заразного варианта COVID-19.

По мнению опрошенных газетой Daily Mail экспертов, оба штамма могут поражать одну и ту же клетку и таким образом мутировать, однако вероятность подобного развития событий оценивается как крайне незначительная.

За время пандемии коронавируса были выявлены три случая так называемой рекомбинации штаммов, которые в итоге не способствовали возникновению новой мутации и не вызывали новую вспышку инфекции.