07:21 15.12.2021
Более 20 самолетов «заминировали» в аэропорту Шереметьево
Фото: pixabay
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, после поступившего сообщения о минирования более 20 самолетов в аэропорту Шереметьево усилили меры безопасности.
На электронную почту аэропорта (Шереметьево. - Прим. ред.) поступило анонимное сообщение о минировании 21 воздушного судна. В настоящее время усилены меры безопасности.Источник агентства в правоохранительных органах
Эвакуация, по словам собеседника издания, не проводится.
Аэропорт работает в штатном режиме. На месте работают сотрудники полиции и кинологи.