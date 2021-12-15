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07:21 15.12.2021

Более 20 самолетов «заминировали» в аэропорту Шереметьево

шереметьево, аэропорт, самолеты, минирование Фото: pixabay
Неизвестный сообщил о «минировании» более 20 самолетов в аэропорту Шереметьево, передает Zakon.kz.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, после поступившего сообщения о минирования более 20 самолетов в аэропорту Шереметьево усилили меры безопасности.

На электронную почту аэропорта (Шереметьево. - Прим. ред.) поступило анонимное сообщение о минировании 21 воздушного судна. В настоящее время усилены меры безопасности.Источник агентства в правоохранительных органах

Эвакуация, по словам собеседника издания, не проводится.

Аэропорт работает в штатном режиме. На месте работают сотрудники полиции и кинологи.

Динара Халдарова
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