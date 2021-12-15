Более 20 самолетов «заминировали» в аэропорту Шереметьево

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, после поступившего сообщения о минирования более 20 самолетов в аэропорту Шереметьево усилили меры безопасности.

На электронную почту аэропорта (Шереметьево. - Прим. ред.) поступило анонимное сообщение о минировании 21 воздушного судна. В настоящее время усилены меры безопасности. Источник агентства в правоохранительных органах

Эвакуация, по словам собеседника издания, не проводится.