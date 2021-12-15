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Законодательство РК
08:19 15.12.2021

14 казахстанцев скончались от COVID-19 и пневмонии за сутки

казахстан, коронавирус, смерти, статистика Фото: Пресс-служба акимата Нур-Султана
Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 15 декабря предоставили в Минздраве РК, передает Zakon.kz.

Согласно информации, за сутки от коронавирусной инфекции скончались 11 человек, от пневмонии с признаками КВИ - трое.

казахстан, коронавирус, смерти

Фото: Пресс-служба Минздрава РК

На 15 декабря лечение от КВИ продолжают получать 20 376 человек (–17 655+ и 2721 КВИ-), из них в стационарах находятся 3786 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 590.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 308 пациентов;

  • в состоянии крайней степени тяжести – 80;

  • на аппарате ИВЛ – 65 пациентов.

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