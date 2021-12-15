В аэропорт Шымкента поступило сообщение о заложенной бомбе

15 декабря в 02:00 на электронную почту аэропорта Шымкента поступило сообщение о минировании здания аэропорта. Все службы оповещены. МИИР РК

Полиция и городской ДКНБ совместно со службами аэропорта провели специальные мероприятия.

По информации ведомства, в терминале аэропорта была проведена эвакуация людей.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по ст. 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Проводится проверка. Пресс-служба ДП на транспорте

UPD: В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.