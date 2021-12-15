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Законодательство РК
11:19 15.12.2021

В аэропорт Шымкента поступило сообщение о заложенной бомбе

Международный аэропорт Шымкента Фото: Zakon.kz
Ночью на электронную почту аэропорта Шымкента поступило сообщение о минировании здания аэропорта, передает Zakon.kz.
15 декабря в 02:00 на электронную почту аэропорта Шымкента поступило сообщение о минировании здания аэропорта. Все службы оповещены. МИИР РК

Полиция и городской ДКНБ совместно со службами аэропорта провели специальные мероприятия.

По информации ведомства, в терминале аэропорта была проведена эвакуация людей.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по ст. 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Проводится проверка. Пресс-служба ДП на транспорте

UPD: В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Анастасия Стативкина
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