Суд оштрафовал экс-акима Талгарского района на 59,4 млн тенге за взятку

По информации Антикоррупционной службы, этим же приговором к штрафу в сумме 29,7 млн тенге приговорен руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района Шамаев.

Указанные должностные лица подозревались в получении взятки в сумме 2 млн тенге от директора ТОО за подписание актов выполненных работ по строительству системы водоснабжения и ненаправлении иска в суд о признании ТОО недобросовестным поставщиком государственных услуг. Антикоррупционная служба

Приговор в законную силу не вступил.