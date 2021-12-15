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Законодательство РК
12:06 15.12.2021

Суд оштрафовал экс-акима Талгарского района на 59,4 млн тенге за взятку

приговор, решение, штраф Фото: Zakon.kz
Приговором Талгарского районного суда Алматинской области 14 декабря осужден экс-аким Талгарского района Ерекешев и ему назначен штраф в размере 59,4 млн тг, сообщает Zakon.kz.

По информации Антикоррупционной службы, этим же приговором к штрафу в сумме 29,7 млн тенге приговорен руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района Шамаев.

Указанные должностные лица подозревались в получении взятки в сумме 2 млн тенге от директора ТОО за подписание актов выполненных работ по строительству системы водоснабжения и ненаправлении иска в суд о признании ТОО недобросовестным поставщиком государственных услуг. Антикоррупционная служба

Приговор в законную силу не вступил.

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