12:06 15.12.2021
Суд оштрафовал экс-акима Талгарского района на 59,4 млн тенге за взятку
Фото: Zakon.kz
Приговором Талгарского районного суда Алматинской области 14 декабря осужден экс-аким Талгарского района Ерекешев и ему назначен штраф в размере 59,4 млн тг, сообщает Zakon.kz.
По информации Антикоррупционной службы, этим же приговором к штрафу в сумме 29,7 млн тенге приговорен руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района Шамаев.
Указанные должностные лица подозревались в получении взятки в сумме 2 млн тенге от директора ТОО за подписание актов выполненных работ по строительству системы водоснабжения и ненаправлении иска в суд о признании ТОО недобросовестным поставщиком государственных услуг. Антикоррупционная служба
Приговор в законную силу не вступил.