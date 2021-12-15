«Казахмыс» подарил 45 квартир многодетным семьям

Открыл собрание первый заместитель председателя правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Андрей Гайдин. В своей речи он подвел итоги уходящего года и озвучил планы на будущее.

Торжественная церемония продолжилась вручением отраслевых нагрудных знаков передовикам производства и особо отличившимся работникам.

Среди тех, кто получил звание «Еңбек ардагері», Владимир Кистол, Балтабек Шайкенов, Танатар Ерназаров. Медаль «Кеншi даңқы II степени» вручили Канагату Абдраеву, Бахашару Ахметову, Толеу Бельгибаеву. Орденом «Кеншi даңқы» III степени награждены Айтжан Асанбаев, Ербол Асанов, Акылбек Бисариев, Думан Досмуханбетов, Ержан Жуматов, Маргулан Мауленов, Владимир Митин, Абдумалик Нурмаганбетов, Ерулан Рахимбеков, Болат Садыков, Жандос Томпаков, Нуржан Дуйсенбеков, Ербол Жанжигитов, Ержан Уразаев, Айтуган Оспанов, Владимир Юн, Юнус Шеримбетов.

Медаль «Еңбек данқы» I степени получил Султан Ордубаев, «Еңбек даңқы» II степени — Алмат Аширбеков, Маулен Копеев, Жумабай Тлеубаев, «Еңбек даңқы» III степени — Нургали Есилбаев, Галымжан Ибраев, Айткуль Махамбетова, Елжебай Салимбеков.

Фото: Корпорация Казахмыс

Кульминацией празднования стало вручение ключей многодетным семьям среди работников предприятия. Благодаря поддержке и заботе холдинга более 25 семей обрели крышу над головой. Были среди награждаемых семьи с шестью, семью, восемью детьми.

В силу разных жизненных обстоятельств многие из них ютились на съемных квартирах или у родственников. Теперь благодаря помощи компании у них есть свой уютный уголок.

Фото: Корпорация Казахмыс

В числе счастливых новоселов отец семи детей Толеген Козыбаев, который уже шесть лет трудится опрокидчиком на шахте № 57.

Фото: Корпорация Казахмыс

Я рад, что моя семья получила трехкомнатную квартиру. Дети будут очень довольны получить такой замечательный подарок в канун праздника. говорит многодетный отец.

Роза Адильбекова воспитывает четверых детей. Она работает на Жезказганском медеплавильном заводе в должности аппаратчика очистки. Ранее вместе с семьей они снимали двухкомнатную квартиру, теперь им удалось улучшить жилищные условия.

Еще одна семья, где совсем недавно после семи девочек родился долгожданный мальчик, – Алмаса Сламахунова и Айжан Шариповой. Для них подарок компании в виде заветных метров стал более чем своевременным.

Фото: Корпорация Казахмыс

говорят многодетные родители.

В честь праздника корпорация подарила нам четырехкомнатную квартиру. Наша большая, дружная семья выражает благодарность руководству холдинга за помощь и поддержку. Мы несказанно рады, что именно в год 30-летия Независимости «Казахмыс» преподнес многодетным семьям региона такой замечательный подарок. Поздравляем всех с Днем Независимости, желаем счастья и здоровья.