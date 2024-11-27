Многодетные семьи Акмолинской области получили новые квартиры

В Зерендинском районе Акмолинской области состоялось торжественное вручение ключей от новых квартир многодетным семьям, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы акима Акмолинской области, мероприятие прошло в рамках государственной программы развития жилищного строительства и поддержки социально уязвимых слоев населения.

Акимат района приобрел семь квартир для семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Каждая квартира представляет собой благоустроенное жилье площадью 84 квадратных метра.

Ключи вручал аким Акмолинской области Марат Ахметжанов. Среди новоселов семья Самал Мадимуханбетовой – мать пятерых детей.

"Для нашей семьи это радостное и значимое событие. Мы благодарны государству за помощь и создание комфортных условий для жизни", – сказала Самал Мадимуханбетова.

В этот же день в Зерендинский район была передана новая специализированная техника: машины скорой медицинской помощи, самосвалы, ассенизаторская машина, микроавтобус и другие.

Обновление автопарка направлено на повышение эффективности работы коммунальных служб и улучшение качества предоставляемых услуг населению.

Глава региона отметил, что эта мера позволит значительно повысить качество жизни в районе и создать более комфортные условия для работы служб.

Современные автомобили скорой помощи позволят значительно сократить время прибытия медиков на вызовы, особенно в отдаленные населенные пункты.

"Автомобили классов "В" и "С" полностью укомплектованы для оказания неотложной медицинской помощи. Они оснащены портативным аппаратом искусственной вентиляции легких, транспортным дефибриллятором-монитором, реанимационным набором, электрокардиографом, а также транспортным монитором реанимационно-анестезиологического назначения. Это оборудование позволит оказывать помощь пациентам даже в самых сложных ситуациях", – сообщил руководитель Управления здравоохранения области Нурлан Ахильбеков.