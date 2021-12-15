В Бразилии мэр города выяснил отношения с депутатом в восьмиугольнике
Бой между начальником и экс-подчиненным возник в результате спора насчет судьбы городского парка. Депутат горячо высказался, что мэр не может сохранить парк у реки. В свою очередь Пейшото опубликовал видео, где бьет кулаком по ладони, показывая готовность к драке с ним.
И вскоре мэр вызвал да Силву на бой с условием, что поединок пройдет по правилам смешанных единоборств и с болельщиками. Депутат дал согласие.
Намеченный бой прошел в спортивном зале одной из городских школ и транслировался в прямом эфире. По итогам трех раундов по очкам выиграл Пейшото.
— Metrópoles (@Metropoles) December 13, 2021
Prefeito leva briga política para luta de MMA e apanha de ex-vereador
Políticos do AM subiram no ringue na madrugada deste domingo (12/12). O prefeito de Borba, Simão Peixoto, apanhou, mas foi apontado vencedor
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