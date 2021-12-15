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14:24 15.12.2021

В Бразилии мэр города выяснил отношения с депутатом в восьмиугольнике

Да Сильва Бразилия Пейшото Фото: pixabay
Мэр бразильского города Борба Симау Пейшото и его бывший советник, ныне депутат парламента страны Эринеу да Силва, провели поединок по правилам смешанных единоборств, сообщает Zakon.kz.

Бой между начальником и экс-подчиненным возник в результате спора насчет судьбы городского парка. Депутат горячо высказался, что мэр не может сохранить парк у реки. В свою очередь Пейшото опубликовал видео, где бьет кулаком по ладони, показывая готовность к драке с ним.

И вскоре мэр вызвал да Силву на бой с условием, что поединок пройдет по правилам смешанных единоборств и с болельщиками. Депутат дал согласие.

Намеченный бой прошел в спортивном зале одной из городских школ и транслировался в прямом эфире. По итогам трех раундов по очкам выиграл Пейшото.

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