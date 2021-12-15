В Бразилии мэр города выяснил отношения с депутатом в восьмиугольнике

Бой между начальником и экс-подчиненным возник в результате спора насчет судьбы городского парка. Депутат горячо высказался, что мэр не может сохранить парк у реки. В свою очередь Пейшото опубликовал видео, где бьет кулаком по ладони, показывая готовность к драке с ним.

И вскоре мэр вызвал да Силву на бой с условием, что поединок пройдет по правилам смешанных единоборств и с болельщиками. Депутат дал согласие.

Намеченный бой прошел в спортивном зале одной из городских школ и транслировался в прямом эфире. По итогам трех раундов по очкам выиграл Пейшото.