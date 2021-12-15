30 лет назад стартовые условия у Казахстана были крайне сложные — Токаев

Выступая на торжественном мероприятии по случаю 30-летней годовщины Независимости РК, глава государства отметил, что «сегодня кому-то может показаться, что успех нашей страны был предопределен».

Но тогда, 30 лет тому назад, стартовые условия у Казахстана были непростые, можно сказать, крайне сложные. Касым-Жомарт Токаев

Экономика, как подчеркнул президент, «находилась в глубочайшем кризисе. Социальная сфера лежала на боку».

Геополитическое положение и изолированность от мировых рынков также не добавляли оптимизма. Протяженная граница не была юридически урегулирована. Касым-Жомарт Токаев