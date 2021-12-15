16:23 15.12.2021
30 лет назад стартовые условия у Казахстана были крайне сложные — Токаев
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что 30 лет назад стартовые условия у страны были крайне сложные, передает Zakon.kz.
Выступая на торжественном мероприятии по случаю 30-летней годовщины Независимости РК, глава государства отметил, что «сегодня кому-то может показаться, что успех нашей страны был предопределен».
Но тогда, 30 лет тому назад, стартовые условия у Казахстана были непростые, можно сказать, крайне сложные.Касым-Жомарт Токаев
Экономика, как подчеркнул президент, «находилась в глубочайшем кризисе. Социальная сфера лежала на боку».
Геополитическое положение и изолированность от мировых рынков также не добавляли оптимизма. Протяженная граница не была юридически урегулирована.Касым-Жомарт Токаев
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