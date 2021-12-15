Участникам Олимпиады-2022 дадут доступ к заблокированным соцсетям в Китае

В соответствии с обязательствами, которые по контракту взял на себя город-организатор, оргкомитет зимних Игр предоставит открытый интернет-сервис всем аккредитованным участникам на ключевых олимпийских объектах, включая олимпийские деревни, места проведения соревнований и внесоревновательных мероприятий, а также в отелях, где Wi-Fi будет доступен всем аккредитованным участникам, которые смогут подключиться к интернету с помощью своих устройств, передает ТАСС.

На территории Китая заблокирован доступ к различным иностранным соцсетям и мессенджерам, в том числе к Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp и Telegram.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.