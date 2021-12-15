18:01 15.12.2021
Участникам Олимпиады-2022 дадут доступ к заблокированным соцсетям в Китае
Фото: Instagram/beijing2022
Международный олимпийский комитет оповестил спортсменов, участвующих в зимней Олимпиаде, что оргкомитет будущих Игр откроет доступ к заблокированным в стране социальным сетям, сообщает Zakon.kz.
В соответствии с обязательствами, которые по контракту взял на себя город-организатор, оргкомитет зимних Игр предоставит открытый интернет-сервис всем аккредитованным участникам на ключевых олимпийских объектах, включая олимпийские деревни, места проведения соревнований и внесоревновательных мероприятий, а также в отелях, где Wi-Fi будет доступен всем аккредитованным участникам, которые смогут подключиться к интернету с помощью своих устройств, передает ТАСС.
На территории Китая заблокирован доступ к различным иностранным соцсетям и мессенджерам, в том числе к Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp и Telegram.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.