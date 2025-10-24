Социальную сеть "ВКонтакте" заблокировали в Беларуси
Фото: pixabay
Доступ к социальной сети "ВКонтакте" заблокировали в Беларуси, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет государственный медиахолдинг "Белтелерадиокомпания".
"На основании представления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен", – говорится в сообщении.
Отметим, что vk.com в "Список ограниченного доступа" интернет-ресурсов включили 24 октября.
Длительность ограничения пока неизвестна.
Ранее сообщалось, что в Актау придумали мобильное приложение для помощи горожанам.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript