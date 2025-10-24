#АЭС в Казахстане
Мир

Социальную сеть "ВКонтакте" заблокировали в Беларуси

ВКонтакте заблокировали в Беларуси, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 23:11 Фото: pixabay
Доступ к социальной сети "ВКонтакте" заблокировали в Беларуси, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет государственный медиахолдинг "Белтелерадиокомпания".

"На основании представления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен", – говорится в сообщении.

Отметим, что vk.com в "Список ограниченного доступа" интернет-ресурсов включили 24 октября.

Длительность ограничения пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что в Актау придумали мобильное приложение для помощи горожанам.

