Социальную сеть "ВКонтакте" заблокировали в Беларуси

Доступ к социальной сети "ВКонтакте" заблокировали в Беларуси, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет государственный медиахолдинг "Белтелерадиокомпания".

"На основании представления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен", – говорится в сообщении.

Отметим, что vk.com в "Список ограниченного доступа" интернет-ресурсов включили 24 октября.

Длительность ограничения пока неизвестна.

