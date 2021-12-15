Жансая Абдумалик: Приятно слышать, что мой пример кого-то вдохновляет

Приглашение на церемонию вручения застало международного мужского гроссмейстера, международного мастера и гроссмейстера среди женщин Жансаю Абдумалик в ОАЭ на очередном турнире.

В тот момент я как раз закончила играть в турнире и наблюдала за происходящим в Дубае матчем за звание чемпиона мира. Приглашение было неожиданным и очень приятным, но всю полноту эмоций, наверное, испытала уже на месте, приехав в Акорду. Конечно, получить такое высокое признание моей работы – орден «Құрмет» – огромная честь и ответственность для меня. Жансая Абдумалик

Шахматистка признается, что впервые была в Акорде и вживую встретилась с президентом Касым-Жомартом Токаевым, яркими представителями науки, образования, культуры, бизнеса и других сфер деятельности со всей страны.

Поэтому, конечно, это событие для меня очень значимо и ценно. Торжественность момента ощущалась на каждом шагу. Больше всего меня впечатлил наш гимн, исполненный оркестром. Каждый спортсмен знает, как трепещет сердце, и бегают мурашки при первых его звуках. И, конечно же, запомнилась встреча с нашим президентом, его крепкое рукопожатие и добрый взгляд. Жансая Абдумалик

Полученный орден многое значит для гроссмейстера.

Это в первую очередь признание моим народом моих достижений, 15-летнего труда. Я очень благодарна за поддержку, за любовь ко мне, за веру в меня. В этом году я получила звание мужского международного гроссмейстера, показала хорошие результаты в ряде важных соревнований, а также активно занималась общественной деятельностью в качестве депутата маслихата города Алматы. Жансая Абдумалик

На вопрос, каково это, когда подрастающее поколение равняется на нее, шахматистка ответила скромно.

Я продолжаю делать свою работу и понимаю, что чем больше медалей принесу стране, тем больше молодых людей это увидят и будут мотивированы достигать высот в своем деле. Приятно слышать, что мой пример кого-то вдохновляет, и это тоже большая ответственность, поэтому важно фокусироваться на упорной работе и постоянно улучшать результаты. Жансая Абдумалик

Шахматистка выразила благодарность, что эти и предыдущие ее достижения были так высоко отмечены президентом в юбилейную годовщину Независимости Казахстана.