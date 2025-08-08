#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
539.49
627.7
6.75
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
539.49
627.7
6.75
Культура и шоу-бизнес

Как скромность украшает: Жансая Абдумалик приятно удивила поклонников

Жансая Абдумалик удивила поклонников, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 20:22 Фото: Instagram/zhansaya_abdumalik
Известная казахстанская шахматистка и международный гроссмейстер Жансая Абдумалик рассказала поклонникам о беременности. Подписчики предполагают, что девушка уже родила и снимок был сделан еще зимой 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Снимком она поделилась в Instagram.

"Когда ты был под моим сердцем, а я тихо влюблялась в того, кого даже не встречала", – подписала пост шахматистка.

Поклонники восхитились красотой спортсменки и поздравили с пополнением в семье:

– Очень красивая, пусть Аллах бережет вас с малышом.

– Я вас видела зимой, вы были беременны. Я так любовалось вами!

– Как скромность украшает человека.

– Абсолютно великолепна!

Ранее Жансая Абдумалик резко поставила точку попыткам поклонников познакомиться с ней.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Мама Димаша Кудайбергена порадовала поклонников новыми семейными снимками
Культура и шоу-бизнес
20:53, Сегодня
Мама Димаша Кудайбергена порадовала поклонников новыми семейными снимками
Что и как носить в переходный период из лета в осень – модный совет от звездного стилиста
Культура и шоу-бизнес
18:25, Сегодня
Что и как носить в переходный период из лета в осень – модный совет от звездного стилиста
Максима Галкина сбила машина в Юрмале
Культура и шоу-бизнес
16:25, Сегодня
Максима Галкина сбила машина в Юрмале
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: