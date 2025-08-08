Как скромность украшает: Жансая Абдумалик приятно удивила поклонников
Фото: Instagram/zhansaya_abdumalik
Известная казахстанская шахматистка и международный гроссмейстер Жансая Абдумалик рассказала поклонникам о беременности. Подписчики предполагают, что девушка уже родила и снимок был сделан еще зимой 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Снимком она поделилась в Instagram.
"Когда ты был под моим сердцем, а я тихо влюблялась в того, кого даже не встречала", – подписала пост шахматистка.
Поклонники восхитились красотой спортсменки и поздравили с пополнением в семье:
– Очень красивая, пусть Аллах бережет вас с малышом.
– Я вас видела зимой, вы были беременны. Я так любовалось вами!
– Как скромность украшает человека.
– Абсолютно великолепна!
Ранее Жансая Абдумалик резко поставила точку попыткам поклонников познакомиться с ней.
