Аудитория Instagram превысила 2 млрд пользователей

Как передает CNBC, это произошло еще в конце октября текущего года, за неделю до того, как Facebook сменил название на Meta.

В последний раз сервис раскрывал этот показатель еще в 2018 году, когда отчитался об отметке в 1 миллиард активных пользователей.

По мнению экспертов, скорость роста аудитории до 2 миллиардов пользователей особенно важна, учитывая огромную конкуренцию со стороны TikTok.

Это говорит мне о том, что, несмотря на недавний вызов TikTok, Instagram по-прежнему актуален для людей. Аналитик Edward Jones Дэвид Хегер

Instagram был запущен в 2010 году и был приобретен Facebook примерно за 1 миллиард долларов два года спустя, что стало центральным элементом усилий генерального директора Марка Цукерберга по переходу с Интернета на мобильные устройства. Приложению потребовалось восемь лет, чтобы привлечь 1 миллиард пользователей, и всего за три года, чтобы удвоить это число.

Китайская соцсеть TikTok стала широко доступна только в 2018 году, тогда как у Instagram ушло около 8 лет с момента релиза (и спустя почти 6 лет после сделки с Facebook в 2012 году), чтобы достичь этого же показателя.

Стоит отметить, сейчас Instagram находится под пристальным вниманием властей США по вопросу о том, что соцсеть может оказывать травмирующее влияние на психику детей. В собственном докладе Instagram за прошлый год указывалось, что 32% девушек подросткового возраста, которым не нравится их тело, чувствуют угнетенность после просмотра новостной ленты. После того как эта информация попала в СМИ, Конгресс США начал расследование о влиянии соцсети на психологическое здоровье несовершеннолетних.